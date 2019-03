Cazul medicilor falși din România a atins cote internaționale. Informații șocante publicate în Danemarca

Televiziunea naţională din Danemarca a făcut publice nişte informaţii care au şocat întreaga ţară. Unii absolvenţi ai Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Oradea nu au nici măcar cunoştinţe elementare despre medicină. Un medic cu dublă cetăţenie din Somalia care a fost angajat în Danemarca a greşit toate tratamentele bolnavilor. A rămas, rapid, fără dreptul de a profesa.





Facultatea de Medicină şi Farmacie este, neîndoielnic, „vedeta” Universităţii din Oradea, potrivit banatulazi.ro

Nu doar pentru că aduce distincţii, că are cei mai mulţi studenţi şi cele mai mari încasări, ci şi fiindcă a fost în mai multe rânduri protagonista unor afaceri scandaloase, ce au scos la iveală că a certificat ca medici oameni care habar nu aveau de medicină. Iar şirul dezvăluirilor continuă…

Televiziunea naţională din Danemarca a difuzat recent un amplu reportaj prin care acuză FMF Oradea că trimite în lume impostori. Protagonist, de astă dată, este un somalez care, după ce a absolvit Medicina la Oradea, s-a angajat în Danemarca şi a greşit tratamentul tuturor pacienţilor care i-au ajuns pe mână, motiv pentru care a şi rămas, rapid, fără dreptul de a profesa. O poveste care repune pe tapet problema calităţii absolvenţilor FMF şi ridică, din nou, suspiciunea că, de fapt, instituţia atestă profesional numeroşi impostori…

Una dintre ţările europene cu deficit de medici, Danemarca încearcă să-l suplinească atrăgând specialişti din alte ţări. An de an, numărul străinilor din spitalele daneze creşte, ceea ce are repercusiuni asupra calităţii actului medical, după cum au arătat jurnaliştii televiziunii naţionale DR TV într-un reportaj-anchetă intitulat „Doctorii străini”.

Difuzat luna trecută, în trei episoade de câte 40 de minute fiecare, filmul ridică întrebări serioase despre pregătirea medicilor străini. În prim-plan stă cazul unui posesor de diplomă eliberată la Oradea care, după şase ani de studiu, a dovedit că nu ştie nici măcar noţiuni elementare.

Abdullahi O., acum în vârstă de 40 de ani, s-a născut în Somalia, dar a dobândit şi cetăţenia daneză, locuind în această ţară din copilărie. În 2016, a absolvit Medicina Generală la FMF Oradea, specializare pe care a urmat-o în limba engleză, asemenea tuturor străinilor care aleg să studieze aici. Că nu s-a omorât cu şcoala se vede cu ochiul liber: la examenul de licenţă a fost notat cu 5 pentru lucrarea scrisă şi cu 10 (!) pentru prezentare, astfel că a avut o medie finală de 7,5. Imediat după ce şi-a primit diploma, Abdullahi s-a întors în Danemarca, dornic să profeseze.

CTP arunca BOMBA despre Dragnea! De ce s-a dat bolnav tocmai acum?!?

Pagina 1 din 1