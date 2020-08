Persoanele care nu prezintă simptome de coronavirus sunt considerate persoane purtătoare, nicidecum persoane bolnave, a declarat medicul oftalmolog Monica Pop, în cadrul unei emisiuni. Doctorul Monica Pop a mai avertizat că este greșit ca persoanele asimptomatice să fie considerate bolnave.

„Asimptomaticii sunt, de fapt, purtători. Nu sunt bolnavi. Există purtători şi în cazul altor viroze, spre exemplu la hepatită. Sunt persoane purtătoare ale virusului hepatitic B. Dar nu sunt bolnavi. E purtător, nu face boală. Aşa e şi în cazul infecţiei cu coronavirus. O persoană depistată pozitiv la test, dar asimptomatică este purtătoare. Virusul se poate activa sau nu pe parcurs. Ştiu persoane care au ieşit pozitive, nu au avut simptome, şi după 14 zile au ieşit le-au ieşit testul negativ”, a precizat medicul Monica Pop.

„SECȚIILE ATI – sunt mereu pline”

Recent, doctorul Monica Pop a tras un semnal de alarmă pe pagina sa de Facebook

„SE ȘTIE!

SECȚIILE ATI – SUNT PLINE MEREU, NU DOAR ACUM, ÎN PANDEMIE!

PATURI ATI GOALE – RAR!,

IAR COLEGII ANESTEZIȘTI (cu cîteva excepții) – MEDICI DE EXCEPȚIE DINTOTDEAUNA! MUNCĂ F GREA, CU MARE RESPONSABILITATE ȘI STRES ENORM! GREU COMPARABIL!

Nu e nevoie de nici o pandemie ca secțiile de ATI să fie mereu pline! Am văzut asta de-a lungul carierei, ca medic dar și ca pacient. Am fost în mai multe rînduri, operată și am stat de fiecare dată în Reanimare! Cu multe paturi! Pline mereu! RAR era cîte un pat liber! Că sunt mereu mulți pacienți în ATI se știe! Iar medicii anesteziști și personalul sînt niște eroi! Au fost și vor fi mereu! BRAVO COLEGI!”