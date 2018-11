Meciul Lazăr- Tudorel, un fake news cu țintă la Iohannis

De dimineața până seara, pe toate posturile TV, observ doar teme legate de protocoale, de Kovesi, Tăriceanu audiat în Comisia SPP, audieri în comisia SRI, statul paralel, adică exact agenda pe care o dorește și pe care o impune PSD. Că sunt complet defazați și că românilor nu le pasă câtuși de puțin de temele astea, o să se vadă la alegeri, așa cum s-a văzut și că referendumul pentru familie a fost boicotat masiv nu pentru că a fost o strategie bine pusă la punct de un partid sau de Soroș, ci pentru că românilor puțin le pasă de teme precum definirea familiei.





Zilele astea am asistat la un nou episod de fake-news ca la carte, care a ținut agenda tuturor televiziunilor: meciul Tudorel Toader-Augustin Lazăr, în care ținta a fost, de fapt, președintele Iohannis. Propaganda a fost ca la carte, iar intenția a fost aceea de a genera confuzie și oamenii să înțeleagă că e ceva în neregulă cu candidatura lui Iohannis și cu numirea lui Augustin Lazăr la Parchetul General, iar povestea cu “statul paralel” nu e chiar o invenție a lui Dragnea sau Tăriceanu.

Pasul 1: Tudorel Toader declanșează procedura de revocare din funcție a lui Augustin Lazăr, argumentând că procurorul Lazăr a fost cel care a dat ordonanța de clasare într-un dosar deal lui Klaus Iohannis. Documentul ar fi fost în dosarul de candidatură a lui Augustin Lazăr la conducerea PÎCCJ.

Pasul 2: Presa prietenă cu PSD dedică spații ample meciului Toader-Lazăr, cu accent pe implicarea lui Klaus Iohannis în temă.

Pasul 3: CSM și Augustin Lazăr infirmă informația lui Tudorel Toader privind ordonanța de clasare. Degeaba, propaganda merge înainte.

Pasul 4: Tudorel Toader amenință cu publicarea documentului din dosarul de candidatură a lui Augustin Lazăr la conducerea PÎCCJ și anume clasarea într-un dosar al președintelui Klaus Iohannis. Zile în șir, Toader amână momentul publicării și crește nivelul de așteptare, dar și subiectul.

Pasul 5: Confuzia Augustin Lazăr/ Cristian Lazăr, ca în filmele cu proști. Apare informația - confirmată ulterior de toate părțile- că cel care a semnat rezoluția de clasare este Cristian Lazăr, nu Augustin Lazăr. Râdem.

Pasul 6. Șerban Nicolae, comunicator de bază al PSD, pune punctul pe i: „Clasarea putea să fie semnată şi de Negulescu. Important este că era vorba de Iohannis”. Cu alte cuvinte: vin alegerile, important e să-l mânjim pe Iohannis și să mai avem o poveste în plus în planul cu „statul paralel”, ce contează că totul a fost un simplu exercițiu de propagandă. E o vorbă zen care tot circulă pe internet: „Nu te mai stresa pentru lucruri care nu o aibă relevanță peste un an de zile”. Așa că poate ar trebui să ne întrebăm dacă știrile pe care le vedem azi la tv o să mai conteze într-un an de zile sau sunt doar povestioare care servesc propagandei

Pagina 1 din 1

Opiniile exprimate de invitații EVZ aparțin autorilor și nu reprezintă punctul de vedere al publicației