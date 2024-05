Sport Meciul de adio al Generației de Aur a doborât și recorduri de organizare







Meciul de adio al Generației de Aur - Pentru ultima dată împreună - care a avut loc pe 25.05.2024 la București, a marcat o premieră în istoria evenimentelor sportive din România.

Arena Națională a înregistrat un record de audiență, 54.967 de spectatori, dintre care 21.000 de copii și 2.000 de participanți din diaspora, preponderent din Statele Unite, Olanda, UK, Austria și Franța.

Meciul de adio al Generației de Aur, un real succes

La organizarea marelui show a lucrat o echipă amplă, care a muncit zi de zi, timp de 7 luni, anunță organizatorul Bazar Production, unul dintre pionierii români în domeniul producției și managementului evenimentelor, aflat de peste 20 de ani în piață.

Meciul de Adio, un omagiu adus Generației de Aur, echipa care a marcat istoria fotbalului românesc prin performanțele sale, a fost gândit ca un spectacol complet.

Seara a debutat cu un concert electrizant susținut de Loredana, prima artistă din România care a concertat pe Arena Națională, pregătind atmosfera pentru meciul mult așteptat.

Meciul de adio al Generației de Aur. Sursa foto: bazarproduction.ro.

Spectacolul a marcat mai multe premiere și performanțe organizatorice: prima scenă cu elevator de pe Arena Națională, care se ridică la 1,5 metri, și un show cu 20 de motocicliști pe stadion în concertul Loredanei. Imnul național a fost interpretat de Monica Anghel și Corul Cantus Mundi, oferind un moment emoționant care a unit toți spectatorii.

Peste 300 de copii au fost implicați în spectacolul de pe gazon

Prezența unor nume celebre din fotbalul mondial, precum Hristo Stoichkov, Rivaldo, Dida - Sebastien Frey, Christian Karembeu, Nuno Gomes și José Mourinho a conferit meciului o vizibilitate internațională semnificativă, consolidând totodată statutul Generației de Aur ca legende ale sportului.

„Am avut parte de un weekend în care am fost martorii unei noi pagini de istorie, scrisă acolo, sub privirile noastre. Una dintre cele mai frumoase povești din România din ultimii 30 de ani s-a întâmplat: cea mai iubită generația a jucat pentru ultima oară împreună; și nu oricum, ci în prezența altor fotbaliști incredibili. Meciul s-a jucat sub privirile a aproape 55.000 de spectatori, cu o prezență incredibilă din partea copiilor.

Meciul de adio al Generației de Aur

Suntem mulțumiți de succesul obținut și dorim să mulțumim tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui moment memorabil:

Generației de Aur - pentru dăruirea și talentul excepțional, spectatorilor - pentru prezența masivă și entuziasmul debordant,

Loredanei Groza,

Monicăi Anghel și Corului Cantus Mundi,

autorităților, sponsorilor și partenerilor pentru sprijinul acordat”, declară Bazar Production, organizator.

„Zi de zi, timp de 7 luni, s-a muncit la acest proiect. Am avut multe provocări încă de la început și mai ales în ultima săptămână, însă totul a ieșit perfect.

Am primit felicitări din partea a sute de oameni pe care acest eveniment i-a emoționat și i-a făcut să fie mândri. Ce s-a simțit pe teren s-a simțit și în tribune. Am fost o mare echipa formată din cei 54.967 de oameni din tribune și noi, cei de pe teren.

Vreau sa redirecționez felicitările primite către Bazar Production, cei alături de care am organizat evenimentul și cu care am avut zeci de întâlniri în toată această perioadă, punând totul la punct până în cel mai mic detaliu.

Show-ul total, momentele emoționante, energia din tribune și recordul de asistență li se datorează și lor, nu doar Generației de Aur. Mă bucur ca am avut nu doar pe teren o echipă de top, dar și în afara lui, și pentru asta le mulțumesc în numele meu și al colegilor mei”, declară Gică Popescu, reprezentantul Generației de Aur.

Meciul a atras un număr record de 54.967 de spectatori. Depășind așteptările organizatorilor și demonstrând popularitatea Generației de Aur.

De asemenea, au fost 21.000 de copii au fost prezenți pe stadion, prezența masivă a copiilor fiind un alt element emoționant al evenimentului, care a oferit o imagine a continuității spiritului fotbalistic românesc.

După o asemenea audiență, Arena Națională a bătut și un record de… curățenie.

Generația de Aur versus World Stars

Generația de Aur: Portari: Florin Prunea, Bogdan Stelea, Ștefan Preda

Fundași: Gheorghe Popescu, Iulian Filipescu, Miodrag Belodedici, Dan Petrescu, Tibor Selymeș, Gheorghe Mihali, Răzvan Pordan,Corneliu Papură.

Mijlocași: Gheorghe Hagi, Dorinel Munteanu, Constantin Gâlcă. Basarab Panduru, Ioan Ovidiu Sabău. Ovidiu Stângă. Ionuț Lupescu

Atacanți: Ilie Dumitrescu. Florin Răducioiu. Marius Lăcătuș, Ion Vlădoiu, Viorel Moldovan. Și Adrian Ilie, Marian Ivan.

Echipa World Stars

Portari: Dida, Frey,

Fundași: Maicon, Candela, Couto, Panucci, Juanito Gutiérrez, Paul Bodin, Kobiashvili,Djukic

Mijlocași: Rivaldo, Giovanni , Litmanen. Gokhan Inler, Karembeu. Karagounis, Edmilson, Marcos Senna

Atacanți: Nuno Gomes. Stoichkov. Pandev, Saviola.

Despre Bazar Production

Bazar Production este o companie cu o istorie bogată, fiind unul dintre pionierii români în domeniul producției și managementului evenimentelor.

Povestea a început în anul 2000, când compania a organizat primul eveniment de muzică electronică din România.

De atunci, a continuat să se dezvolte și să își diversifice portofoliul, devenind un furnizor complet de soluții pentru organizarea de evenimente de succes.

De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate, Bazar Production a organizat cu succes peste 200 de evenimente de diverse tipuri, inclusiv: concerte, festivaluri, evenimente sportive, lansări de produse, conferințe, evenimente corporate etc.

Bazar Production oferă o gamă largă de servicii pentru a răspunde nevoilor specifice fiecărui client, de la planificare și management, la logistică și producție.

se arată în comunicatul emis redacției evz.ro.