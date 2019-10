Avocații din procesul lui Neculai Onțanu l-au „driblat” în fel și chip pe Cristian Borcea, marți, la Instanța supremă, acolo unde fostul acționar al Dinamo a fost adus din pușcărie pentru a fi audiat ca martor-denunțător în dosarul afacerilor cu terenuri de pe vremea în care „generalul” conducea Sectorul 2.

Terenul lui Borcea face obiectul cauzei penale în care tot el a formulat denunț împotriva lui Neculai Onțanu și a fostului sectretar general al Primăriei, Toma Șutru. Numai că, acum, Cristian Borcea a răspuns atât de vag întrebărilor adresate de avocați în legătură cu acest imobil pe care îl deține din 2007, de parcă aceștia l-ar fi întrebat despre terenul pe care evolua Mircea Lucescu la Dinamo în anii ‘70.

Fostul patron al clubului din Ștefan cel Mare nu și-a mai amintit detalii semnificative legate de denunț. La începutul audierii, Borcea i-a asigurat pe toți din sală că terenul nu valorează mai nimic, apoi tot el a susținut că a folosit imobilul cu titlul de gaj pentru un credit, pentru ca în final să cedeze nervos și să declare că el nu mai răspunde niciunei întrebări legate de această proprietate.

Un denunț făcut pe fugă

Întrebările pe care avocații și instanța le adresau lui Cristian Borcea nu respectau în mod voit cronologia evenimentelor sau firul epic al poveștii care, pe fond, s-a terminat cu încetarea procesului penal pentru Onțanu, achitarea lui Toma Șutru și pedepse cu suspendare pentru ceilalți implicați în dosar. De aceea, Borcea s-a încurcat în explicații și a dat cu stângul în dreptul.

Judecător: Terenul pe care l-ați ipotecat îl mai aveți sau nu?

Borcea: Sincer, în 12 ani nici nu l-am văzut. L-am pus și la 200.000 și la 300.000 (n.r. – de euro), dar nu s-a vândut. L-am pus ipotecă cu alte bunuri la 400.000, nu mai țîn minte exact. Nu m-am folosit și nu am beneficiat de pe urmă acestui denunț în nicio cauza penală.

Avocat: Își aduce aminte câte denunțuri a depus în dosarul ăsta?

Borcea: Da, două.

Av.: Poate să dea o explicație la faptul că numai în al doilea amintește de Șutru Toma?

Borcea: La indicația avocatului. A zis: faci și al doilea denunț.

Jud.: Spuneți că primul denunț a fost făcut mai pe fugă?

Borcea: Da. Am fost întrebat numai de Dobrescu și de Onțanu. Am fost trimis în instanța de pomană. Dacă era vreo înțelegere….

Jud.: Ei!

Av.: Ați depus la DNA copie după raportul de evaluare?

Borcea: Nu îmi aduc aminte. Dacă așa am declarat, mențin declarația.

Av. Tot raportul sau extrase din el?

Borcea: Avocații știu!”.

Întrebări „pasate” încrucișat

În acest moment, avocatul a scos un document și l-a arătat instanței. „Uitați de când e extrasul de carte funciară, e din 2012. Este evaluat la 2,5 milioane de euro și nu 400.000 de euro, cât spune evaluatoarea (n.r. – lui Borcea)! Totdeauna a spus că terenul nu are nicio valoare economică, dar l-a folosit pentru credite!”, a declarat Ion Cazacu, avocatul lui Toma Șutru.

Curios, judecătorul a dorit să afle mai multe detalii. „Cum vă explicați că în extrasul de la cadastru apare suma de 2,5 milioane de euro?”, l-a întrebat magistratul pe Borcea.

„Acel teren nu are valoare mai mare de 100.000. E în extravilan, e înconjurat de stâlpi de înaltă tensiune, acolo nu poate fi construit… Maxim un show-room de 600 de metri pătrați (n.r. – poate fi construit)!”, a insistat Borcea.

Jud.: Ce înseamnă suma de 2,5 milioane de euro?

Borcea: Nu știu, domnule președinte!

Av.: A spus Astratini Sorin despre introducerea terenului în intravilan că să poată obține Borcea credite. L-a rugat pe Astratini să îl introducă în intravilan?

Borcea : Vă rog să nu mi se mai pună întrebări despre acest teren! Nu știu, am spus că nu știu! Am zis că nu l-am văzut niciodată! Nu mă pricep la documente. Nu știu ce înseamnă extravilan sau intravilan. Astratini s-a ocupat de toate documentele. De aia a și avut procentul de la mine. Nu are valoare, nu îl cumpără nimeni. Poți să faci maxim un showroom, fără etaj!

Av.: Deci acum se pricepe!”

Cristian Borcea a susținut, marți, că a făcut denunț împotriva lui Neculai Onțanu și a lui Toma Șutru în plin scandal al dosarului Transferurilor și al mitei pe care frații Ioan și Giovanni Becali au recunoscut că i-au dat-o fostei judecătoare Geanina Terceanu, în prezent condamnată definitiv la 7 ani de închisoare. La acest episod se referea Borcea când a susținut, ieri, că a fost trimis în judecată „de pomană”.

