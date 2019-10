Cele două țări vecine s-au anihilat reciproc în acest duel istoric, însă regimul comunist a ucis fotbalul. Nicio televiziune nu a avut voie să transmită partida, s-a disputat cu porțile închise, iar singurele informații referitoare la acest meci au fost furnizate de site-ul FIFA, dar și acestea sub lupa cenzurii. Totodată, niciun jurnalist străin nu a primit acceptul de a lua parte la acest joc. Înainte de a pleca spre Phenian, lotul sud coreean a fost rugat să-şi lase telefoanele mobile la ambasada din China.

Prezent la meci, președintele FIFA a vorbit fără inhibiții despre confruntarea sumbră de la Phenian. „Speram să văd un stadion plin pentru acest meci istoric, dar am rămas dezamăgit când am văzut tribunele goale. Am fost surprins într-un mod negativ de ceea ce s-a întâmplat în Coreea de Nord. Au fost probleme cu difuzarea partidei, dar și cu jurnaliștii străini, care n-au fost lăsați să intre în țară. Pentru noi, libertatea de exprimare este foarte importantă. Nu trebuie să fim naivi, e clar că nu putem schimba lumea într-un timp atât de scurt”, a spus Infantino.

