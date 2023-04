Matthew Perry va elimina comentariile controversate la adresa lui Keanu Reeves din viitoarele ediții ale memoriilor: „Am spus o prostie”

Actorul din „Friends” și-a cerut scuze după ce a primit reacții negative pentru că a scris despre Reeves în cartea sa, întrebându-se de ce actorul „încă mai umblă printre noi” când actori „talentați” și „gânditori originali” precum River Phoenix și Chris Farley au murit.

Perry a început să ia măsuri eliminând referințele la Reeves. Sâmbătă, la Los Angeles Times Festival of Books, Perry a dezvăluit că toate edițiile viitoare ale cărții „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” vor omite numele lui Reeves.

„Am spus o prostie. A fost un lucru rău”, a declarat Perry la festival. „I-am folosit numele pentru că locuiesc pe aceeași stradă (cu el). Mi-am cerut scuze public față de el. Orice versiune viitoare a cărții nu va avea numele lui în ea”.

Perry, de asemenea, a dezvăluit că, deși nu și-a cerut scuze personal lui Reeves, dar că intenționează să facă acest lucru. „Dacă mă voi întâlni cu el, îmi voi cere scuze. A fost doar o prostie”, a spus Perry.

Perry se scuză

În timp ce pasajele din „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” care fac referire la Reeves au fost scrise ca o încercare de a aduce un omagiu celor ca Phoenix și Farley, execuția a fost întâmpinată de critici fervente. „Lista geniilor care s-au dus înaintea timpului lor este prea lungă pentru a o detalia aici – este suficient să spunem că aproape de capul oricărei astfel de liste ar trebui să fie colegul meu de platou din „A Night in the Life of Jimmy Reardon”, River Phoenix”, scrie Perry.

Perry continuă mai departe, scriind: „River a fost un om frumos, pe dinăuntru și pe dinafară – prea frumos pentru această lume, s-a dovedit a fi. Întotdeauna se pare că băieții cu adevărat talentați sunt cei care se prăbușesc. De ce oare gânditorii originali, precum River Phoenix și Heath Ledger, mor, dar Keanu Reeves încă mai umblă printre noi? River a fost un actor mai bun decât mine; eu eram mai amuzant. Dar cu siguranță m-am ținut pe picioare în scenele noastre – ceea ce nu e puțin lucru, când mă uit în urmă cu zeci de ani.”

Perry și-a cerut rapid scuze pentru pasajul respectiv, în octombrie: „De fapt, sunt un mare fan al lui Keanu. Am ales doar un nume la întâmplare, greșeala mea. Îmi cer scuze. Ar fi trebuit să folosesc în schimb propriul meu nume”, potrivit Variety.