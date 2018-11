Matteo Salvini i-a răspuns IUBITEI care tocmai l-a PĂRĂSIT

Matteo Salvini îi răspunde lui Isoardi deranjat fiind că a ales să facă anunţul pe social media când el era la mii de km depărtare de Italia.





"Păcat că cineva avea alte priorități", i-a replicat Matteo Salvini concentrat pe muncă şi dupărat totodată. Aşadar, a venit sfârșitul oficial al poveştii de dragoste dintre prezentatoarea TV Elisa Isoardi și ministrul de Interne, Matteo Salvini aflat într-o vizită oficială în Ghana.

Matteo Salvini: "O zi dură de muncă în Africa în ceea ce privește imigrația și securitatea, dar telefonul din Italia mă anunţă altceva. Datorită educației, caracter și respect nu mi-am expus public viaţa privată niciodată, nu voi începe să o fac acum, pe italieni nu-i interesează. Am iubit, am iertat, cu siguranță că am făcut şi greșeli, dar am crezut până la capăt. Păcat că cineva avea alte priorități. Frumoasă viaţă. Ţin la voi,prieteni", a scris pe social media.

Nu este clar dacă clarificarea vicepremierului este direcționată către Elisa Isoardi pentru că nu-i pomeneşte numele. Faptul rămâne deoarece Salvini a avut de a face cu o poveste personală în timp ce era la mii de kilometri distanță de Italia.

Mesajul lui Slavini a fost însoțit de o imagine care îl portretizează zâmbind, în aer liber, cu brațele deschise. Postarea a primit zeci de mii de reacții din partea adepților ministrului, cu multe mesaje de încurajare: "Sunteți mare, indiferent ...". "Închideți o ușă și deschideți o altă ușă", a scris un alt comentator.

