Matilda Pascal Cojocărița, răpusă de durere: „Soarta a fost crudă și ne-a despărțit pentru totdeauna”. FOTO

Cântăreața de muzică populară a anunțat că a murit fostul ei soț, Ioan Cojocărița, bărbatul cu care are un copil, pe Alin Pascal.

„Ai fost OMUL cu care am petrecut anii tinereții, 13 la număr, cu care am început viața de familie, OMUL care mi-a dăruit cel mai frumos și scump cadou de pe pământ, pe Alin, copilul nostru. Am rămas într-o frumoasă relație de prietenie pe viață. De data aceasta, soarta a fost mult mai crudă și ne-a despărțit pentru totdeauna… ne-ai părăsit! Nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru sufletul tău nobil! Drum lin către stele, Jane! Dumnezeu să te ierte și să-ți odihnească sufletul în pace!”, a scris artista pe Facebook, în dreptul imaginii în care apare ea, alături de fostul soț și de fiul lor.

Vedeta avea un copil din fosta căsnicie cu Ioan Cojocărița, pe Alin. Fostul soț traia în Italia. Cei doi rămăseseră într-o relație bună de prietenie. În vârstă de 62 de ani, interpreta muzică populară este extrem de îndurerată de vestea neașteptată.

Matilda Pascal Cojocărița este o cântăreață română de muzică populară

S-a născut într-o familie de oameni simpli, care aveau deja trei copii. A copilărit în orașul natal până la 17 ani. Studiile și le-a absolvit la Liceul Emil Racoviță din Iași, cursuri serale, iar cele superioare la Facultatea de Muzică, în cadrul Universitații Spiru Haret, de curând absolvind și masteratul în folclor. După absolvirea liceului s-a angajat la Combinatul de fire și fibre sintetice din Iași, unde s-a înscris în ansamblul combinatului. Acolo, a cântat muzică populară și ușoară și a participat și la dansuri populare.

În 1979 a câștigat echivalentul de atunci al titlului „MISS România”

A câştigat primul concurs de frumusețe feminină din România: „Muncă, Tinerețe, Frumusețe”, concurs ce a avut loc la Costinești.

S-a căsătorit pentru prima oară în 1980, căsătorie în urma căreia s-a născut primul ei copil, un băiat. După o perioadă de timp pleacă, împreună cu copilul în vârstă de 13 ani, la Bistrița, la violonistul Ștefan Cigu, cel cu care se cunoștea din diversele concerte avute în țară. După ceva timp, cei doi își unesc destinele și formează una din cele mai frumoase și stabile perechi din lumea muzicii populare.