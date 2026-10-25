Israelul urmează să aplice o blocadă strictă în Cisiordania marți, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare. Decizia a fost oficializată printr-un comunicat al armatei, care a declanșat o intervenție masivă în acest teritoriu palestinian ocupat. Măsurile vin ca reacție la atacul violent de la începutul săptămânii, în care doi soldați israelieni și-au pierdut viața, conform AFP.

În paralel, aproximativ 2.000 de palestinieni au fost obligați să își părăsească locuințele sâmbătă, la Hebron, cel mai populat oraș din Cisiordania ocupată. Evacuarea în masă a fost dispusă de armată după incidentul de vineri, când doi palestinieni au fost împușcați mortal la un punct de trecere din apropierea orașului, zonă în care câteva sute de coloniști israelieni trăiesc înconjurați de populația locală palestiniană.

Contextul politic este unul extrem de tensionat, în condițiile în care supraviețuirea politică a premierului Benyamin Netanyahu depinde direct de rezultatul scrutinului de marți. Șeful guvernului de la Ierusalim a mers de urgență la Hebron imediat după producerea atacului.

În cadrul vizitei sale, prim-ministrul a sugerat pregătirea unei acțiuni militare de o amploare deosebită în Cisiordania, „cum nu s-a mai văzut de la Războiul de Şase Zile” din 1967.

Restricțiile prevăzute pentru ziua votului au fost confirmate de structurile militare de la Ierusalim. Reprezentanții armatei au oferit detalii despre decizia adoptată la nivel înalt pentru asigurarea securității.

„Nivelul politic a aprobat interzicerea intrării şi ieşirii muncitorilor palestinieni din întreaga Iudeea-Samarie şi din Valea Iordanului, inclusiv din zonele industriale, precum şi închiderea tuturor punctelor de trecere terestre pe toată durata zilei alegerilor”, se arată în comunicatul oficial transmis duminică.

Pe fondul avertismentelor lansate de Netanyahu, care a menționat o „mare surpriză” iminentă, reprezentanții Autorității Palestiniene au reacționat sâmbătă, solicitând comunității internaționale să depășească faza declarațiilor și să exercite presiuni reale asupra Israelului.

„În faţa ameninţărilor tot mai mari de strămutare a populaţiei şi de distrugere, este necesară o acţiune internaţională urgentă”, a transmis Ministerul palestinian al Afacerilor Externe, subliniind că sunt necesare „măsuri concrete şi disuasive”.

De cealaltă parte, autoritățile israeliene își justifică acțiunile directe prin necesitatea eliminării celulelor teroriste din zonele rezidențiale. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a oferit explicații la televiziunea publică privind intervenția din Hebron.

Oficialul a afirmat că atacul de vineri a fost condus „de o celulă a Hamasului dintr-un cartier al oraşului Hebron”.

„Am ordonat evacuarea imediată a acestui cartier. Aproximativ 2.000 de persoane au fost evacuate”, a adăugat ministrul Apărării.

Totodată, Israel Katz a punctat clar condițiile în care populația strămutată se va putea întoarce la casele ei, menționând că acești locuitori „nu vor avea voie să se întoarcă până când nu vom rezolva toate problemele legate de Hamas în Hebron”.