Actualitate Măsuri de eliminare a riscurilor asupra securității statului. Executivul de la Chișinău a modificat Legea cetățeniei







Situația geopolitică alarmantă din regiune a generat un număr mare de solicitări de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova. În aceste condiții, Guvernul de la Chișinău ia măsuri pentru eliminarea vulnerabilităților legislative și riscurilor asupra securității statului și ordinii publice. Azi, executivul a votat o serie de modificări ale Legii cetățeniei Republicii Moldova.

Extinderea cercului de persoane solicitante ale cetățeniei Republicii Moldova care să ajungă sub incidența motivelor de a fi refuzate

Pentru ca cetățenia să nu fie acordată unor persoane care pot afecta securitatea statului, autoritățile de peste Prut au decis extinderea cercului de persoane care să ajungă sub incidența motivelor de a fi refuzate. Prin ajustările legislative operate, Guvernul din Chișinău consideră că organele abilitate ar trebui să aibă mai mult timp pentru examinarea cererilor de acordare a cetățeniei și propune prelungirea termenului de examinare a dosarelor, cu șase luni.

Persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova care nu se află la evidența autorităților și nu dețin cetățenia acestei țări, vor putea iniția procedura de a fi recunoscute ca cetățeni, în baza unor cereri. Până la votarea modificărilor în cauză, acțiunea avea loc, în urma autosesizării organelor competente.

Veronica Mihailov-Moraru, ministra justiției: „Optăm pentru prevenirea situațiilor, când se acordă cetățenie unor persoane care pot afecta securitatea statului”

„Situația geopolitică din regiune a generat un număr mare de solicitări de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova. Optăm pentru prevenirea eventualelor situații, în care sunt prezentate informații false sau se acordă cetățenie unor persoane care pot afecta securitatea statului”, a declarat Veronica Mihailov-Moraru, ministra justiției a Republicii Moldova.

O altă ajustare ține de timpul pe care îl au la dispoziție organele abilitate pentru examinarea cererilor nu doar de acordare, ci și de redobândire și recunoaștere a cetățeniei. Termenul va putea fi prelungit cu șase luni.

Necesitatea statului de peste Prut de a se conforma obligațiilor internaționale

Modificările Legii cetățeniei țin și de necesitatea Republicii Moldova de a se conforma obligațiilor internaționale. Astfel, faptul că solicitantul, în perioada de examinare a cererii de acordare a cetățeniei, execută sau are de executat pedeapsa penală privativă de libertate, are antecedente penale nestinse sau se află sub urmărire penală, nu va mai putea servi temei de refuz, în cazul în care există riscul de recunoaștere a acestuia ca apatrid.

Modificările nominalizate vor elimina vulnerabilitățile legislative și riscurile asupra securității statului și ordinii publice, conform oficialilor ai Ministerului Justiției din Chișinău.