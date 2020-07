O analiză amară și lucidă a autorului, Peter Costea, despre lăcomia care distruge obiectivitatea jurnalistică în favoarea propagandei și manipulării Partidului Comunist Chinez.

În perioada pandemiei Covid-19, mai multe prestigioase publicații occidentale au făcut jocul Beijingului.

Ignorând avertismentele președintelui American Donald Trump și ale secretarului său de Stat, Mike Pompeo, cu privire la pericolul strategiilor Chinei.

Publicăm integral acest material.

„Povestea e mai lungă de un secol, iar cei sceptici pot vedea repetarea istoriei în modul în care mass-media occidentală publică (ori nu publică) despre China și coronavirus”, scrie publicația Tribuna Românească din Chicago.

În sensul acesta, mi-a atras atenția un comentariu conform căruia ziarele mari din SUA (New York Times, Chicago Tribune, Los Angeles Times, Philadelphia Inquirer, Dallas Morning News, Houston Chronicle etc.) au atenuat ori evitat știrile privind pandemia din China. Motivul? Pe perioada pandemiei, China comunistă a cumpărat reclame în aceste ziare la sume fără precedent. Banii orbesc și influențează obiectivitatea jurnalistică.

Ce au făcut exact aceste ziare? Au permis, printre altele, publicarea pe paginile principale ale ziarelor, în întregime, a unor comentarii ale ambasadorului Chinei la Washington. Comentarii propagandistice de genul pe care unii dintre noi le citeam înainte de 1989 în România Liberă, Scânteia ori Scânteia Tineretului.

Punctul esențial al propagandei chineze este că fără China, pandemia ar fi fost și mai rea. Asemenea unui infractor care își recunoaște infracțiunea, dar învinovățește pe alții pentru consecințele infracțiunii lui. (The Federalist)

Dar și mai mult am fost intrigat de articole apărute în Spectator (Marea Britanie) și New Yorker, conform cărora, cea mai influentă publicație medicală din Marea Britanie, The Lancet, a făcut jocul Chinei pe perioada pandemiei.

Pe 1 mai, Richard Horton, editorul șef la Lancet, a acordat un interviu la televiziunea de stat chineză, CCT (China Central Television) în care a criticat măsurile luate de guvernul britanic pentru combaterea pandemiei, dar lăudând în același timp măsurile luate de autoritățile chineze.

China, spunea el, “acted tremendously decisively in the face of an accute emergency / China a acționat în mod cât se poate de decisiv în fața unei urgențe acute”. (Lancet Editor’s Chinese Propaganda)

Din fericire, The Lancet, lansată acum aproape 200 de ani (în 1823) și-a făcut și o mea culpa, dar puțin discernământ ar fi putut preveni propaganda masivă pe care a făcut-o Chinei încă din ianuarie.