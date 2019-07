Mașina lui Costel Avram, lovită de trăznet

Mașina în care se afla administratorul public al județului Hunedoara a fost lovită de trăznet. În timp ce se afla în Parâng. În momentul incidentului în mașină se aflau mai multe persoane, între care și Costel Avram. Ce a urmat e greu de imaginat.





În Parâng se derulează una dintre cele mai importante lucrări de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara: modernizarea drumului județean 709F.

„Ieri am fost pe teren să văd drumul din Parâng. Eram patru persoane cu mașina celor de la Strabag (n. r. firma care lucrează la drum), eu, dirigintele de șantier și doi angajați ai firmei. Când am ajuns aproape de vârful muntelui a început o ploaie și a dat un trăznet care a ajuns în mașină. A zburat antena, mașina s-a stricat, iar în drum, în urma trăznetului, s-au făcut vreo șapte găuri. În jurul mașinii s-a format un nor de praf, ca la decolarea unui elicopter. După care a fost o lumină puternică... Am scăpat. Nu ascund faptul că am conștientizat abia după jumătate de oră ceea ce am trăit. Ne-am dat jos din mașină, toți eram «mască». Nu știam niciunul ce s-a întâmplat. A fost protejată foarte bine mașina, că altfel... Am rămas toți înmărmuriți. Mașina s-a stricat, au scos bornele de la baterie, pentru că ieșea fum”, a relatat, pentru Ziar de Hunedoara, administratorul public al județului, Costel Avram.

