„Mary cea cu vino-ncoace” - A fost Maria Tănase una din cele mai versate spioane? Misterele se țin lanț până astăzi!

Maria Tănase a avut de a face cu diplomația, politica, războiul, serviciile secrete. Dragostea i-au pigmentat viața de aproape cinci decenii. Pe undeva, se aseamănă cu Edith Piaf, cântăreața genială a Franței.

Maria Tănase a văzut lumina zilei într-o gospodărie de mic negustor, ridicat din țărani olteni-ardeleni ajunși „pe procopseală” la București. Ion Conadă Tănase, ajutat de Ana Munteanu îngrijeau o mică livadă cu grădină. Mama ei era ardeleancă din Șeica. Tatăl ei era din Mierea-Birnici, la granița Doljului cu Gorjul. Din poame și flori potoleau foamea a trei copii, două fete și un băiat. Aurica și Franz erau mai mari, Maria, a treia. Aceasta s-a născut în Cărămidarii de Jos pe 25 septembrie 1913. Mahalaua, atestată pe malul drept al Dâmboviței prin 1782 nu mai există azi. Acum este Parcul Tineretului. Palatul Copiilor este și el o realitate contemporană. Mahalaua a căzut sub lama buldozerelor chiar în anii vieții Mariei.

În cimitirul din apropiere (posibil „La Trei Coceni”, conectat printr-un drum de cârciuma contrastelor Mandravela), a auzit primele jelituri de morți. A auzit trilurile păsărilor de grădină. La școală, la serbări uimea audiența cu glasul ei. Și totuși, viața nu a fost prea îngăduitoare cu Maria. A fost ospătăriță la un birt unde mai și cânta. Înamorată de un june doctor, respectivul „s-a cărat” când Maria i-a dat de înțeles că e însărcinaă. Avortul aproape că a ucis-o dar după ce a scăpat cu viață, n-a mai putut avea copii.

Deși „cam lată-n șolduri”, Maria ajunge să danseze ca Mary Athanasiu la Constantin Tănase și teatrul lui de pe Victoriei. Tănase s-a vrut „singurul Tănase de pe Afiș”. Maria ajunge apoi să cânte la localuri mai cu dichis și cu vad, la Coșna de exemplu, pe undeva pe Buzești, nu departe de Matache și Gara de Nord. Se zice că era la capătul străzii Munții Tatra de azi. Nimic din locul de azi nu mai amintește de vreema lansării Păsării Măiastre.

Maria Tănase a fost descoperită la Coșna de Harry Brauner. Mai treceau pe acolo Constantin Brăiloiu, Camil Petrescu ori Liviu Rebreanu. Nu adorau să stea doar la „Capșa”. Așa se face că la 20 februarie 1938, Maria Tănase ajunge la Radio România, la Ora Satului. Imprimase deja la Casa de Discuri Columbia, a înregistrat și la Radio. Legionarii o persecută și din 1940 până în 1941 îi ard discurile.

Maurice Negre, un spion francez o abordează. Filat de Moruzov, apoi de Eugen Cristescu de la SSI, e arestat. Maria îl salvează și acceptă să coopereze. Așa se face că Maria Tănase care cântase la Paris, apoi la Expoziția Universală de la New York ajunge agent secret. Îl întâlnește pe Alfred de Chastellain un spion britanic la Taksim, unde Președintele Turciei o decorează și o va invita să stea permanent în țara sa. Maria însă refuză, avea sarcinile ei de a scoate România de lângă nemți și a o aduce lângă Aliați.

Se spune că marele Constantin Brâncuși a adormit în brațele ei pe Impasse Ronsin. Povestea de iubire a fost ceva trecător, fizic vorbind, însă în mentalul colectiv, povestea a rămas. „Cum le zici tu, Mărie, pentru fiecare cântec de-al tău, aș ciopli o pasăre măiastră”, ar fi spus Brâncuși!

Țăranul universal și monumental din Gorj era nebun după șampannie. Marele istoric Nicolae Ioega chiar i-a spus „Pasărea Măiastră”. Maria Tănase i-a pupat mâna marelui George Enescu, talentul monumental al vioarei.

Avocatul burghez Clery Sachelarie a fost singurul soț legal pe care l-a avut Maria Tănase. Un avocat bogat, apoi lovit de naționalizare, o înțelege. Comuniștii o urmăresc în dosarul „Gaița” dar se pare că au nevoie de serviciile ei și Maria Tămase cântă în toată țara. E primită peste tot pe unde trece, niciun șef de regiune sau oraș comunist nu-i refuză nimic.

Fumatul în exces îi aduce blestemul cancerului care o lovește dur la Hunedoara în mai 1963. Ajunge la Fundeni unde află că mai are puțin de trăit. Se stinge la ora 14.00, pe 22 iunie 1963. Avea 49 de ani și multe de făcut. Evident. după ea, misterele au continuat să dăinuie.