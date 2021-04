Ce vor pentru ei îmi este limpede de ceva vreme, iar acum, cu scandalul pe care l-au provocat din cauza demiterii lui Vlad Voiculescu de la Sănătate, mi-au confirmat: Să fie lăsați să-și facă de cap cu bugetele uriașe ale ministerelor pe care au pus fundul la formarea guvernului.

Măcar nu poți spune despre ei că nu sunt orientați!

După cum ne-a explicat una dintre ei, apropitară de apartament în centrul Bruxelles-ului, au o mare problemă cu proprietatea altora, nu cu a lor.

În numele dreptății sociale, al progresului, al lui Marx, cu prima ocazie te dau degrabă afară din casă și se mută ei în ea, după exemplul celor din care se trag: securiștii și comuniștii anilor 1945-1989.

Cum câinele nu pleacă de la măcelărie, nici Barna și Cioloș nu vor pleca de la guvernare, dar nici nu puteau să nu-și arate solidaritatea cu bebelușul care plânge de sare cămașa de pe el că i s-a luat țâța de la gură, Vlad Voiculescu.

Nu vor să se creeze un precedent și mâine-poimâne să-l înțarce Cîțu, de exemplu, și pe Ghinea de la Fondurile Europene. Cam asta este, pe scurt, miza provocării unui surogat de criză politică.

Căci, cum spuneam, dacă nu le plac credința, proprietatea și capitalul altora, Capitalul lui Marx și capitalurile lor personale sunt, poate, tot ce au mai sfânt.

D-aia nu e sănătos să stai cu marxiștii nici pe o bancă în parc darămite să-i bagi casă, sau la guvernare, că pun ochii pe ea…

Președintele Senatului, Anca Dragu, s-a scăpat duminică la o televiziune și am aflat care este guvernul ideal al USR-PLUS: „Să amintim că cel mai performant guvern este şi cel care ne-a dus către aderarea la Uniunea Europeană, a fost guvernul de la începutul anilor 2000, Guvernul condus de Năstase”.

După ce au început să-i curgă zoaiele în cap, a încercat să dreagă busuiocul. Vezi Doamne, se referea la lungimea mandatelor miniștrilor. Deh, poate pentru dumneaiei numai lungimea contează…

Ca să nu se spună că doar critic USR și PLUS fără să le dau, cum e creștinește, o mână de ajutor în aceste clipe grele prin care trec, iată ce-i povățuiesc, gratis:

Când nu găsesc prin preajma lui Barna și Cioloș oameni pe care să-i facă miniștri, cum a fost cazul în ultimele zile cu înlocuitorul lui Voiculescu, să apeleze cu încredere la rezerva de cadre marxiste de care pute SNSPA.

O postare pe Facebook a distinsei jurnaliste Adelina Rădulescu mi-a readus în atenție SNSPA, cuibul neo-marxism-leninismului în 2021, fostă Academia „Ștefan Gheorghiu” a PCR, urmașă a Universității Muncitorești a PCR și a Școlii Superioare de Științe Sociale „A. A. Jdanov”, despre a cărei naștere puteți citi AICI, pe Evenimentul Istoric.

SNSPA poate fi la orice oră o veritabilă rezervă de cadre de nădejde pentru USR-PLUS.

Adelina Rădulescu punea în discuție articolul „Corectitudinea politică – de la neoconservatori la neolegionari”, semnat Liliana Popescu, profesor la SNSPA, apărut deunăzi în „Dilema veche”, din care a extras câteva pasaje:

– „Adepții incorectitudinii politice pretind a fi de partea bună a istoriei, pentru că sînt „anticomuniști”. Ne amintim: comunist rău, anticomunist bun. De aici mai e un pas pînă la legitimarea neolegionarismului.”

– „termenul comunism are conotații negative, multiplicate exponențial după decembrie 1989, ca semn al unei respingeri integrale a tot ceea ce s-a întâmplat în România în intervalul 1945-1989.”

– „Atitudinea fundamentală are în subtext mesajul „Comunismul este rău, capitalismul este bun”. Bizar mesaj, întrucît el aduce aminte de expresia satirică a lui George Orwell din Ferma animalelor, Four legs good, two legs bad.”

Sperând să nu fiu acuzat de plagiat, redau și concluzia Adelinei Rădulescu: „Dacă așa li se vorbește la curs studenților din România, la 32 de ani de la căderea comunismului, cu reinterpretări care edulcorează, atunci avem o mare problemă”.

Concluzia mea: USR-PLUS nu promovează altceva decât un marxism-comunism cu îndulcitor, care se găsește cu asupra de măsură și la SNSPA!