Un pacient declarat de către doctori vindecat total de Coronavirus a facut mărturii cutremurătoare. Bărbatul a rămas cu mari probleme după ce a scăpat de virusul ucigaș și trebuie să facă acum o recuperare intensivă. Procedurile de specialitate se pot realiza doar la „Marius Nasta”, dar care este declarat oficial spital COVID.

Bărbatul nu a putut să aibă parte de această „recuperare” și s-a vindecat pentru că a ținut cont doar de sfaturile rudelor și ale prietenilor. Nu e o chestie chiar recomandabilă.

„Am fost 31 de zile internat, după ce am plecat din spital, eram foarte optimist. Mai ales că am avut parte de opt radiografii pulmonare, mi se spusese că rămăsese doar o mică afecțiune pe plămânul drept.

Când am ieșit din spital, am făcut un computer tomograf să văd care e situația reală, iar plămnii erau amândoi inflamați, mi se vedeau zone în care oxigenul nu mai pătrunde, pentru că plămânii nu mai au flexibilitate și nu se mai dilată.

Am încercat să fac operațiunile de recuperare, dar am alergat pe niște piste greșite. Specialiștii mi-au spus toți să ajung la Marius Nasta. Că acolo e singurul loc unde se pot face aceste recuperări în București.

Nu am putut, însă, să ajung acolo pentru că e «spital COVID», și am făcut o recuperare empirică așa cum am fost sfătuit de rude sau de prieteni. Nu am avut parte de ceva specializat. Asta e un minus pentru Ministerul Sănătății”, a declarat Alin Goga, pentru Antena 3.

Informaţii esenţiale despre coronavirus, date publicităţii recent de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Perioada de recuperare pentru cazuri ușoare este de aproximativ două săptămâni și de trei până la șase săptămâni pentru pacienții cu o formă severă sau foarte gravă a bolii. Conform datelor preliminare, timpul scurs între contractarea virusului şi instalarea simptomelor severe este, de cele mai multe ori, de o săptămână.