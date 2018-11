Mărturisire făcută de Maria Grapini după accidentul ÎNGROZITOR. „Am presimțit că nu trebuie să mă urc în taxi”

La începutul săptămânii, Maria Grapini a trecut prin spaima vieții ei. Afl ată într-un taxi, luni, la în jurul orei 16, a fost izbită puternic de un șofer inconștient care a întors, brusc, într-un loc interzis. Europarlamentarul s-a lovit puternic la cap și la picioare și de atunci a rămas cu o teamă de taxiuri, cu atât mai mult cu cât a fost și prima ei experiență într-un accident rutier.





Maria Grapini și-a văzut viața trecându-i prin fața ochilor, după ce un tânăr grăbit a decis să vireze brusc în fața taxiului în care se afla și ea. A avut noroc că a scăpat doar cu răni minore, comparativ cu mașina care s-a făcut praf.

„N-am avut niciodată un accident de mașină, deși sunt un om care călătorește foarte mult, atât ca șofer cât și ca pasager. A fost un real șoc și accidentul a fost absolut imprevizibil. Acel șofer a întors în fața noastră și ne-a prins în plin. Probabil că acel domn obișnuiește să conducă așa, nu era speriat, era chiar indiferent și îmi cerea telefonul să sune pe cineva pentru că el rămăsese fără baterie”, ne-a povestit europarlamentarul.

Acum că a trecut și ea, pentru prima oară, printr-un accident rutier, Mariei Grapini s-ar putea implica, la nivel de discuții cu profesioniști din parlamentul European, în proiecte de siguranță în trafic. „Eu întotdeauna am spus că civilizația, dar și constrângerea fac ca societatea să meargă bine. Cred că acești șoferi trebuie pedepsiți mai aspru. Dacă primește doar 300 de lei amendă, va repeta aceste greșeli. Iată ce s-a întâmplat la Constanța (n.r. miercuri noapte), unde trei persoane, bunică, fiică și nepoată au murit nevinovate, după ce un șofer beat a intrat pe contrasens”, ne-a mai spus Maria Grapini.

S-a lovit destul de rău

Deși a refuzat să se ducă direct la spital după acest incident, europarlamentarul spune că și acum o dor loviturile: M-am lovit cu capul de plafonul mașinii și cu genunchii de scaunul din față. Când am ieșit și am văzut cât este de strivită mașina, m-am gândit cum de am scăpat doar cu atât. Totodată, genunchiul mă doare și acum”. Maria Grapini a plecat spre o emisiune la care confirmase participarea, dusă de un cetățean aflat și el în trafic, la acel moment.

A simțit că trebuie să se ferească

„Nu sunt un om superstițios sau care să caute semne paranormale, însă dând timpul înapoi, îmi amintesc că în dimineața aceea, când m-am dat jos din avion, n-am vrut să iau taxi. Am sunat colegii și i-am rugat să-mi trimită o mașină. Deci în ziua aceea de luni, fără un motiv anume, nu am vrut să circul cu taxi. Cred că a fost o presimțire”, a povestit politicianul.

Grapini dă cu pumnul în masă, în Europarlament

Zilele acestea, Maria Grapini a pus în vederea parlamentarilor europeni reglementări importante. De exemplu, tema deșeurilor navale care sunt tratate greșit: „Voi intra într-o discuție despre mediu, pe tema deșeurilor navale. Trebuie să negociem cu consiliul și comisa europarlamentară. Părerea mea este că poluatorul trebuie să plătească! Trebuie să fie o taxă în funcție de mărimea navei, pentru că deșeul este pe măsură”, a spus Maria Grapini.

