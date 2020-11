Aceasta este una dintre cele mai complexe proceduri desfășurate pentru acest tip de infracțiuni în Curtea Provincială și ieri s-a purtat o mare bătălie juridică între acuzații și apărare.

Pe de o parte, procurorul María Luisa Ordóñez de Barraicua a subliniat în raportul său final că „într-un caz, victima a fost supusă unei situații de prostituție și teroarea că fiul ei va fi luat de la ea, iar în cealaltă a fost înșelată și obligată să se prostitueze. Este o formă de violență împotriva femeilor care încalcă demnitatea umană”, a spus procurorul.

,,Am avut încredere în el”

Primul dintre reclamanți a declarat că l-a întâlnit pe Georgian când avea 14 ani, în România, și au început să se vadă, dar au început o relație romantică după patru ani când s-a întors din Italia „pentru că era căsătorit”.

„Când m-am întors în România, am început o relație și el a cumpărat niște bilete pentru a veni la Las Palmas, pentru că a spus că se simte rău și că ar fi mai bine să vină pe insula unde mai sunt locuri de muncă. Eram un cuplu și am avut încredere în el. Am venit în Gran Canaria în iulie 2015” a povestit o victimă, adăugând că acuzatul „nu mi-a spus niciodată că va trebui să practic prostituția și nu știam că a forțat alte fete să o facă. Înainte de a veni nu știam nimic despre nimic”, a adăugat românca.

Pe insulă, „am început să locuim în casa unui prieten român și iubita lui era o prostituată” și când a ajuns, „a început să-mi vorbească despre asta și a doua zi mi-a povestit despre o stradă în care erau fete unde se prostituau. Mi-a spus că trebuie să vorbesc cu bărbații, să le dau companie și așa mai departe. Era în Molino de Viento și când am ajuns, am văzut prezervativele și mi-a spus că trebuie să fac serviciile. M-am așezat pe trotuar și am lăsat capul rușinat. Nu aveam unde să merg pentru că eram controlată peste tot”, a mai spus în fața judecătorului românca.

,, Am simțit frică, nu iubire”

Potrivit reclamantei, Georgian o suna „la fiecare cinci minute când mă obliga să prostituez și mă bătea”.

La acea vreme, tânăra a rămas însărcinată cu acuzatul, dar a continuat să practice prostituția, circumstanță care „l-a deranjat pe Georgian pentru că a spus că am profitat de el pentru a face mai puține servicii…Am simțit frică și nu iubire”, a adăugat românca.

„A trebuit să lucrez în fiecare zi de la opt și jumătate până la șase dimineața și minimul de întoarcere a fost cu 200 de euro mai mare decât costul mâncării” până când a rămas însărcinată în cinci luni și a revenit în România. Deja în 2016, „m-a trimis înapoi în Gran Canaria și a rămas cu fiul meu, astfel încât să pot continua să lucrez și să-i trimit bani, dar am acceptat pentru că știind că fiul meu este în România cu el, dacă aș spune ceva poliției, i-aș risca viața”.

,, Nu mai puteam să suport”

Însă, în 2018 „am decis să-l denunț pentru că nu mai puteam să suport”

În cazul celeilalte victime, el a povestit că a întâlnit-o când ea avea 12 ani și „au început să se întâlnească” până la vârsta de 18 ani. „Am venit în Gran Canaria să-l vizităm pe tata. Când am ajuns am stat într-un apartament din Vecindario și, după ce mi-a arătat insula, mi-a spus că trebuie să merg la un cocktail bar cu o cunoștință de-a ei pe strada Molino de Viento. M-am dus și când am ajuns mi-am dat seama că nu avea de gând să lucrez ca și chelneriță și că era prostituție, deoarece am văzut mulți oameni acolo pe jumătate goi care erau vecinii mei în România. Mi-a spus că trebuie să stau toată ziua și să taxez 30 de euro. Am fost șocată și am început să plâng”, a mai adăugat românca, potrivit canarias7.es.

„M-a bătut cu cablul de la televizor”

El a spus că „nici măcar nu aș putea merge la baie fără el” și „m-a bătut cu cablul de la televizor. Am exercitat prostituția forțată de acest bărbat, dar a trecut mult timp și mi-am dat seama că este un laș că tot ce face este să lovească femeile, sau mai bine zis, fetele care profită de ele. La început mi-a fost frică de el, panică, groază, teroare, nu era o persoană, dar totul a trecut”, a mai povestit românca în fața judecătorului.

Inculpatul a negat toate faptele și a declarat că ambii erau implicați în prostituție în mod voluntar.