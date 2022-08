Mărturiile populațiilor indigene din Canada l-au zguduit pe Papa Francisc. El zice că le-a simțit durerea „ca pe o palmă”

Suveranul Pontif s-a întors sâmbătă dintr-o călătorie de şase zile în Canada în care s-a întâlnit cu reprezentanţi ai populaţiilor indigene, Primele Naţiuni, Metişi şi Inuiţi.

Liderul Bisericii Catolice le-a cerut iertare pentru ceea ce el a numit „răul” comis în aceste şcoli rezidenţiale, înfiinţate de guvernele de la acea vreme însă administrate mai ales de Biserica Catolică.

„Vă asigur că în timpul acestor întâlniri, în special în ultima, am primit durerea acestor oameni ca pe o palmă”, a spus Papa Francisc în timpul audienţei generale săptămânale de la Vatican.

Să auzi „persoane în vârstă care au pierdut copii, care nu ştiu unde sunt” a fost „un moment dureros”, a mai spus el.

Copiii indigeni au maltratați în cadrul școlilor conduse de Biserică

Papa Francisc şi-a încheiat călătoria în Canada vineri la Iqaluit, capitala vastului teritoriu Nunavut din arhipelagul arctic, unde a cerut din nou iertare pentru violenţele din cele 139 de şcoli-internat unde au fost trimişi circa 150.000 de copii indigeni între sfârşitul secolului al XIX-lea şi anii 1990.

Mulţi dintre ei au fost înfometaţi, bătuţi şi abuzaţi sexual în cadrul unui sistem care viza adaptarea şi convertirea copiilor indigeni la societatea creştină şi pe care Comisia pentru Adevăr şi Reconciliere din Canada l-a numit un „genocid cultural”. Sute de copii indigeni au murit în cadrul acestor instituţii, potrivit Agerpres.

Papa Francisc a admis genocidul

Suveranul pontif a declarat sâmbătă că ceea ce s-a întâmplat timp de decenii în „şcolile rezidenţiale” pentru copiii indigeni din Canada conduse de Biserica Romano-Catolică şi de alte biserici creştine reprezintă un „genocid”.

Papa a fost întrebat de un reporter indigen canadian de ce nu a folosit cuvântul „genocid” în timpul călătoriei şi dacă admite că membri ai Bisericii au participat la aceste fapte.

„Este adevărat că nu am folosit cuvântul pentru că nu m-am gândit la el. Dar am descris genocidul. Mi-am cerut scuze, am cerut iertare pentru acest proces, care a fost un genocid”, a declarat papa Francisc.