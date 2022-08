Papa Francisc la întoarcerea din Canada: „Draghi, om de înaltă calitate internațională”

Apoi, a răsouns din nou asupra posibilității demisiei: „Ușa este deschisă, nu este o catastrofă, Papa poate fi schimbat, dar voi face ce spune Domnul și până acum nu am simțit să o fac”, a spus Suveranul Pontif. Și, în ceea ce privește posibilitatea ca, în viitor, Biserica să-și revizuiască doctrina asupra contracepției, Papa Bergoglio a explicat că „tradiția este rădăcina pentru a merge înainte în Biserică, credința vie a morților, în timp ce ‘înapoierea’ este păcatul, este credinţă moartă a celor vii”, scrie La Repubblica.

Reporter: Italia trece printr-o perioadă dificilă, care stârnește îngrijorare. De asemenea, suntem fără guvern. Lui Mattarella i-ați vorbit despre o țară marcată de dificultăți și chemată să facă alegeri cruciale. Cum ați trăit căderea lui Mario Draghi?

Papa Francisc: Nu vreau să mă implic în politica italiană. Nimeni nu poate spune că Draghi nu este un om de înaltă calitate internațională. A fost președinte al Băncii Centrale Europene. I-am pus o întrebare unuia dintre colaboratorii mei: câte guverne a avut Italia în acest secol? Douăzeci, mi-a spus el. Acesta este răspunsul meu.

Reporter: Ce spuneți forțelor politice înaintea alegerilor?

Papa Francisc: Responsabilitatea civică.

Reporter: Comisia canadiană pentru adevăr și reconciliere a descris sistemul de școli rezidențiale drept un „genocid cultural” și, apoi, a fost modificat drept genocid. Cei care au ascultat cererea de iertare, și-au exprimat dezamăgirea, pentru că nu a fost folosit cuvântul genocid. Dumneavoastră ați folosi acest cuvânt?

Papa Francisc: Nu m-am gândit la cuvântul genocid, dar am descris genocidul în sine. Și mi-am cerut scuze. Am condamnat și schimbarea culturii, tradițiilor, rasei. Genocid este un cuvânt tehnic, pe care nu l-am folosit pentru că nu mi-a venit în minte.

Reporter: Călătoria în Canada a fost și un test pentru sănătatea dumneavoastră. După această săptămână, ce ne puteți spune despre viitoarele sale călătorii?

Papa Francisc: Nu cred că se poate merge în același ritm de călătorie ca înainte. La vârsta mea și cu aceste limitări trebuie să reduc puțin, pentru a putea sluji Biserica sau dimpotrivă să mă gândesc la posibilitatea de a mă da deoparte. Nu este o catastrofă, Papa poate fi schimbat, se poate schimba, nu este o problemă. Dar cred că trebuie să mî limitez puțin cu aceste eforturi. Operația la genunchi nu merge în cazul meu. Tehnicienii spun că da. Dar mai sunt urmele anesteziei de acum un an și din acest motiv nu este în totalitate convenabil. Dar voi încerca să călătoresc și să fiu aproape de oameni.

Reporter: Dar este călătoria în Kazahstan. Și dacă mergeți în Kazahstan, nu ar trebui să mergeți și în Ucraina?

Papa Francisc: Aș vrea să merg în Ucraina. Deocamdată aș vrea să merg în Kazahstan, este o călătorie liniștită, fără prea multă mișcare, este un congres al religiilor. Deocamdată, totul rămâne cum s-a stabilit. Apoi, trebuie să merg în Sudanul de Sud, înainte de Congo. Congo va fi anul viitor, pentru că este sezonul ploios. Am toată bună-voința, dar să vedem ce zice piciorul”.

Reporter: Pe 4 decembrie, ați spus că atunci când cineva începe un proces, trebuie să îl lase să se dezvolte, că o lucrare crește și apoi trebuie să se retragă. Fiecare iezuit trebuie să facă asta, nicio lucrare nu îi aparține, pentru că este a Domnului. Ar putea această afirmație să fie valabilă într-o zi pentru un Papă iezuit?

Papa Francisc: Un iezuit încearcă să facă voia Domnului, iar Papa iezuit trebuie să facă la fel. Dacă Domnul spune să mergi mai departe, atunci mergi mai departe.

Reporter: Vă veți retrage înainte de moarte?

Papa Francisc: Voi face ce zice Domnul. Dacă el spune s-mi dau demisia, îmi dau demisia. Când cineva era obosit, Sfântul Ignație îl scutea de rugăciune, dar nu l-a scutit niciodată de la un examen de conștiință. De două ori pe zi: să mă uit să văd ce s-a întâmplat astăzi în inima mea. Vocația noastră este să căutăm ceea ce s-a întâmplat astăzi. Dacă văd că Domnul îmi spune ceva, că mi s-a întâmplat ceva, că am o inspirație, trebuie să discern pentru a vedea ce cere Domnul. Poate că Domnul vrea să mă trimită la colț, El este cel care poruncește. Acesta este modul de viață religios pentru un iezuit, să stea în discernământ spiritual pentru a lua decizii, pentru a alege o cale de muncă, de angajament de asemenea… Discernământul este cheia în vocația iezuitului. Iezuitul trebuie să fie prin vocație un om al discernământului: să discearnă situațiile, să discearnă propria conștiință, să discearnă deciziile de luat.

Reporter: Vă simțiți mai mult Papă sau iezuit?

Papa Francisc: Slujitor al Domnului cu obicei de iezuit. Papa își duce mai departe spiritualitatea. Ioan Paul al II-lea și-a dus mai departe spiritualitatea mariană. Alți Papi și-au dus mai departe propria lor spiritualitate. Papalitatea nu este o spiritualitate. Este o lucrare pe care fiecare o duce mai departe cu spiritualitatea sa, cu grația și păcatele sale.

Reporter: În urmă cu câteva zile, Sfântul Scaun a făcut o declarație fără semnătură cu privire la drumul sinodal german. Acest mod de a comunica ajută sau este un obstacol în calea dialogului?

Papa Francisc: Comunicatul a fost făcut de Secretariatul de Stat și a fost o greșeală de serviciu să nu-l semnez. În călătoria sinodală am scris singur o scrisoare după rugăciune și am spus tot ce aveam de spus. Mai mult decât atât nu voi spune. Va clarifica magisteriul. Am scris scrisoarea acum doi ani, ignorând curia, fără consultații. A fost călătoria mea ca pastor al Bisericii, ca frate, părinte, credincios. Nu este ușor, dar este totul în acea scrisoare.

Reporter: Mulți catolici și teologi cred că este necesară o dezvoltare a doctrinei Bisericii privind contraceptivele. Ce părere aveți?

Papa Francisc: Dogma, moralitatea este întotdeauna o cale de dezvoltare, dar în curs de dezvoltare în același sens. Pentru dezvoltarea unei chestiuni morale există o regulă foarte clară și iluminatoare. Aceasta este ceea ce a făcut Vincent de Lerins în secolul al X-lea: adevărata doctrină a dezvoltării nu trebuie să fie tăcută. Se dezvoltă „ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate”. Se consolidează cu timpul, se extinde și se consolidează. Datoria teologilor este cercetarea teologică. Nu faci teologie cu un „nu” în față. Magisteriul va fi cel care va spune „nu”, dar dezvoltarea teologică trebuie să fie deschisă. Magisteriul trebuie să ajute la înțelegerea limitelor. Despre anticoncepționale au ieșit la iveală actele unui congres. La congres s-au încercat să avanseze în doctrină, dar în sens eclezial. Magisteriul va spune: da, este bine sau nu, nu este bine. Astăzi, Biserica declară că folosirea și deținerea armelor atomice este imorală. Astăzi, suntem aproape de imoralitate privind pedeapsa cu moartea. Conștiința morală s-a dezvoltat bine. O Biserică care nu își dezvoltă în sens eclesial gândirea sa este o Biserică care merge înapoi. Aceasta este gândirea multor tradiționaliști. Nu sunt tradiționali, dar sunt „înapoiați”, merg înapoi fără rădăcini. „Înapoierea” este un păcat, pentru că nu merge înainte cu Biserica. Tradiția este credința vie a morților. Tradiționaliștii au credința moartă a celor vii. Tradiția este rădăcina pentru a merge mai departe în biserică. Tradiția este întotdeauna deschisă. Tradiția este garanția viitorului și nu este o piesă de muzeu. Tradiția creștină nu este închisă.

Reporter: La sfârşitul lunii august are loc un consistoriu. V-ați gândit vreodată ce caracteristici ați vrea să aibă succesorul dumneavoastră?

Papa Francisc: Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. N-aș îndrăzni niciodată să mă gândesc. Duhul Sfânt se descurcă mai bine decât mine și decât noi, pentru că inspiră decizii. El este viu în Biserică. Important este să vorbim despre armonie în Biserică. Duhul Sfânt este armonie progresivă. Sfântul Vasile: „Ipse armonie est” – „El este armonie”.

Reporter: Vă gândiți la retragere?

Papa Francisc: Ușa este deschisă. Este una dintre opțiuni, dar nu m-am gândit la această posibilitate până astăzi. Dar asta nu înseamnă că poimâine nu mă gândesc. Această călătorie a fost un test. Nu poți călători în această stare. Ușa este deschisă. Acest lucru este adevărat. (Traducerea: Oana Avram, RADOR)