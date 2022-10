Mărturii șocante din regiunea Herson. Rușii au băut, în lipsă de altceva, detergent de pardoseli. Video

O familie din regiunea Herson, din Ucraina, care s-a adăpostit de frica bombardamentelor, a revenit la casa lor. După ce au intrat în casă au constatat că soldații ruși au trecut pe acolo lăsând urme care i-au șocat pe ucraineni.

Proprietarii au găsit masa plină cu farfuriile din care mâncaseră soldații ruşi. Totuși, ceva mai ciudat le-a atras atenția: pe masă se aflau 6 pahare care conțineau un lichid albastru, iar lângă pahare era sticla de detergent de pardoseli, care are avea exact aceeași culoare cu lichidul aflat în pahare. Semn că soldaţii ruşi, în lipsă de altceva, au băut detergent de spălat pardoseli.

🤡 Nothing unusual, in the #Kherson region, the invaders, apparently, drank the tile cleaner. The video was posted by local residents.

What did they eat? Sponges? pic.twitter.com/71mSNW0JYw

— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2022