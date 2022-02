Mărturia teribilă a lui Reghe! Antrenorul, speriat de moarte, în plin scandal de divorţ: „Îmi este teamă”

Înainte de meciul pe care Universitatea Craiova îl va disputa cu Chindia Târgovişte, Laurențiu Reghecampf, tehnicianul oltenilor, a făcut mai multe precizări, atât despre provocările cu care urmează să se confrunta echipa pe care o antrenează, cât și despre războiul din Ucraina.

Reghe este de părere că Universitatea Craiova nu are asigurată prezenţa în play-off. Prin urmare, echipa trebuie să fie atentă la meciurile din ultimele trei etape ale sezonului regular.

În ceea ce privește criza din Ucraina, Reghe a spus: „Sunt mulţi români care trăiesc în Ucraina, sper să se rezolve această situaţie şi oamenii care trăiesc în zonele critice. Nu suntem obişnuiţi, pentru prima dată când se întâmplă aşa ceva aproape de noi. Va fi afectat fotbalul mondial, se vor întâmpla multe lucruri în urma acestui război. Deocamdată avem numai câteva ore, nu ştiu cum vor decurge evenimentele în zilele următoare. Nu mă pricep, dar îmi este teamă de ce se va întâmpla!”.

Referitor la meciul care se va disputa vineri seară, încpând cu ora 20:30, Rege a spus: „Va fi un meci important, avem ocazia să câştigăm trei puncte importante pentru situaţia noastră, să continuăm perioada bună prin care trecem. Sper să jucăm mai bine decât în ultimul meci, cu Clinceni, unde nu am făcut ce trebuia să facem. Sunt încrezător, văd o creşetere din punct de vedere fizic şi tactic la unii jucători. Avem un colectiv cu fotbalişti profesionişti, care au un trecut în fotbalul românesc, nu au nevoie să fie ţinuţi în priză, sunt la o echipă care te obligă să câştigi fiecare meci. S-a văzut în multe meciuri că nu am putut avea acelaşi 11, acum avem continuitate. Presiune va fi mereu la Craiova, nu e ceva nou, îmi doresc ca jucătorii să aibă reacţie pe teren”, scrie ProSport.

Universitatea Craiova antrenată de Reghe, în fața unui meci difcil

„Chindia este o echipă foarte periculoasă, care se apără foarte bine, pleacă bine pe contraatac, o echipă bună, care a avut rezultate bune împotriva echipelor importante, au reuşit să marcheze două goluri în prima repriză cu FCSB, au un antrenor care cunoaşte foarte bine echipa noastră, va fi un meci dificil pentru noi, dar sper să avem armele necesare să câştigăm acest mic război. Ştim ce ne aşteaptă, va fi greu, dar suntem pregătiţi. Nu are legătură acest meci cu faptul că sunt născut la Târgovişte, eu sunt plecat de acolo de mulţi ani.

Este foarte important pentru noi acest meci, vrem să intrăm în play-off de pe locul 3. Suntem datori, pentru că am pierdut multe puncte cu echipele bune şi în play-off este o şansă să ne reabilităm. Dar şi noi avem şanse să nu intrăm în play-off, este posibil, pierzi trei meciuri şi poţi să ratezi acest obiectiv, aşa că trebuie să fim atenţi. Sper că am trecut peste perioada neplăcută, din care am avut cu toţii de învăţat şi sperăm să nu se repete” a spus Reghe.