Marșul pentru Viață 2019. Mii de români au protestat pașnic împotriva avortului

Sâmbătă, 23 martie, s-a desfășurat cea de-a IX-a ediție a „Marșului pentru Viață” în peste 600 de localități din România. Această manifestare publică a fost organizată în ultima sâmbătă din luna martie, care este considerată „Luna pentru Viață”. Anul acesta masajul marșului a fost „Unic din prima secundă”. Scopul acestuia a fost acela de a scoate în evidență faptul că ființa umană se formează încă din momentul concepției, respectându-i-se unicitatea și drepturile încă din primul moment.





Acțiunile marșului pro-viață doresc să atragă atenția atât asupra consecințelor morale, fizice si psihice ale avorturilor, dar și a faptului că mamele aflate în momente de cumpănă au nevoie de ajutor.

În Capitală, adunarea participanților la marș a început la ora 11:00, în Parcul Unirii, iar în jurul orei 12:00 s-a plecat pe traseul Parcul Unirii – Parcul Tineretului.

La Timișoara au participat oameni de toate vârstele, care și-au dat întâlnire în Parcul „Carmen Sylva” din apropierea Pieței Bălcescu. De acolo, manifestanții au plecat în marș spre Catedrala Mitropolitană, aflată în centrul Timișoarei, ținând în mâini afișe cu mesaje precum „Copiii sunt iubire”, „Stop vărsării de sânge nevinovat”, „Ia-mă de mână, nu-mi lua viața” sau „Noi alegem viața”.

„Noi știm ca și creștini că încă din prima clipă a existenței embrionul din pântecele mamei are din partea lui Dumnezeu și sufletul. Nu există niciodată o clipă din existența omului în care să fie doar trup sau doar masă de celule nediferențiate. Manifestarea de astăzi ne trimite la a ne asuma din punct de vedere creștin ideea de sacralitate a vieții umane și de conștientizare a faptului că suntem persoane unice din pântecele mamei noastre. Pe de altă parte, al doilea pilon pe care se sprijină «Marșul pentru viață» este acela de a susține aceste viitoare mame care se află în situație de criză de sarcină și susținute nu numai din punctul de vedere al consilierii psihologice, duhovnicești, dar și din punct de vedere material. Este de datoria noastră de a crea o masă critică care să se unească într-un efort comun de mai multe confesiuni și să sprijine existența vieții, așa cum Dumnezeu o trimite, unică de la început, din pântecele mamei”, a afirmat preotul Nichifor Tănase, consilier pe învățământ în cadrul Arhiepiscopiei Timișoara, scrie Activenews.

Și în Sibiu s-au strâns câteva sute de personae pentru a participa la „Marșul pentru Viață”

Punctul de întâlnire a fost Biserica „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” de pe Bulevardul „Mihai Viteazul” din Sibiu, în parcul dinaintea căreia s-au rostit rugăciuni, au fost interpretate cântece cu tematică pro-viață, iar organizatorii au transmis mesaje și au prezentat programul manifestării.

„Suntem bucuroși că și Sibiul se numără printre cele 500 de localități din România și Republica Moldova înscrise la Marșul pentru Viață. Am încercat să dăm viață acestui marș printr-o participare prin care să semnalizăm faptul că viața este cel mai de preț dar pe care ni l-a oferit Dumnezeu. Tema din acest an ne oferă posibilitatea reflecției asupra situației în care se află femeile în criză de sarcină, asupra darului familiei, asupra familiei în general. Prin toate aceste acțiuni am dorit să sensibilizăm opinia publică, iar Sibiul este unul dintre orașe care dau mărturie prin Marșul pentru Viață”, a declarat Ștefan Raicu de la Departamentul de Tineret al Arhiepiscopiei Sibiului pentru pagina Mitropoliei Ardealului.

