Marius Șumudică s-a autopropus la Rapid, dar fără rezultat. Tehnicianul nu vrea să mai audă de Giulești

Marius Șumudică a fost protagonist, în ultimele zile, al unui episod penibil chiar și pentru fotbalul românesc. Tehnicianul a încercat să se instaleze cu forța pe banca tehnică a Rapidului, atingând coarda sensibilă a suporterilor. Care au pus presiune pe finanțatori. Discursurile lui Șumudică au arătat de ce Dan Șucu l-a preferat pe Cristiano Bergodi.

Furios pentru că italianul i-a ocupat locul, Șumudică a anunțat că nu vrea să mai audă de Rapid.

„Nu sunt mâhnit, serios. Am sperat până în ultima clipă că pot fi numit antrenor. Nu vreau să contest sub nicio formă decizia conducerii Rapidului, este decizia lor. Vreau să spun, pentru a ști toată lumea, ce s-a întâmplat. Nu am fost sunat de nimeni, decât de Daniel Niculae acum 2-3 zile. Mi-a spus că «Șumi, îți dai seama, decizia nu este a mea. Vreau doar să ne împăcăm».

Eu nu aveam nimic de împărțit cu el. Nu am primit nicio ofertă, ca să se liniștească rapidiștii de 7-8 ani, care spun că Șumudică a primit nu știu câte oferte și a refuzat mereu. Nu, eu nu am primit nicio ofertă de la Rapid în ultimii 7 ani.

Nu sunt mâhnit, dar poate puțin decepționat. În viață se întâmplă și lucruri de genul ăsta”, s-a plâns Șumudică la Digi Sport.

Marius Șumudică nu a fost dorit la Rapid de finanțatori

„Un singur lucru vreau să spun: am ajuns la o maturitate profesională și îmi dau seama că în viață am făcut foarte multe greșeli. De ce spun asta? Am greșit fiindcă m-am atașat foarte mult de anumite cluburi, în speță de Rapid, și am declarat tot timpul, închizându-mi ușile peste tot, că sunt un rapidist convins.

Nu pot să reneg acest lucru, dar am o familie în spate, am responsabilitate, am atâția fani în țara asta și vreau să pun capăt acestui subiect.

Din momentul de față, vreau să spun că până acum probabil eram Șumi-gol. Aveam tot felul de porecle. Din acest moment, Șumudică nu mai este rapidistul Șumudică. Rapidistul Șumudică a murit aseară, o să vedeți prin ce decizii voi lua în viitor.

Din momentul de față, există un personaj care se numește «antrenorul Șumudică», un om profesionist, care pune suflet și a pus pe primul plan fotbalul înaintea familiei. Am greșit”, a mai adăugat tehnicianul.