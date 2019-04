Veste bună pentru toţi pensionarii. Câte pensii mărite vor fi virate în Săptămâna Mare

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a afirmat vineri, că diferențele de bani din 2018 până în prezent sunt achitate prin factorii poștali începând de săptămâna viitoare.





„PSD face ce a facut mereu si demonstreaza pensionalor prin legea adoptata in parlament, suntem in peste 32 mii de decizii trimise acasa catre pensionari, vor fi achitate in perioada 11-15 aprilie. Diferențele din 2018 până în prezent sunt achitate prin factori poștali și pentru acele persoane care primesc banii pe card, 11-15 aprilie acele persoane care au primit deciziile trebuie să contacteze factorul poștal să primească banii, noul cuantum pe pensii mărite”, a clarificat Marius Budăi, potrivit b1.ro

Despre restul pensiilor, ministrul Muncii a spus că măririle se vor opera până la data de 30 septembrie 2019

„Au fost deja trimise 35.000 de decizii de recalculare pentru cei care au lucrat în grupa I și II de muncă și nu li s-a calculat stadiul suplimentat în momentul ieșirii la pensie. Pensionar mecanic lomocotivă: pensia de 2.865 lei s-a majorat până la 4.013 lei, adică o creştere de 40%. Pensionar de minerit din Deva: pensie de 2.651 lei, o creştere de până la 3.535 lei, un procent de 33%; pensionar Hidroconstrucţia: de la 1.885 lei la 2.592 lei, creştere de 40%; pensionar Siderurgie Galaţi: de la 1.767 lei la 2.520 lei, etc”, a exemplificat Budăi.

