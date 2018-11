PLANURI de NUNTĂ la PRO TV. Andreea Esca nu credea că ESTE POSIBIL. ANUNȚUL a fost FĂCUT în DIRECT

Mario Fresh a făcut un anunț care o va lua prin surprindere pe Andreea Esca. Tânărul a mărturisit că se simte pregătit s-o ceară de soție pe Alexia Eram, fiica vedetei PRO.





Planul ar fi deja făcut în acest sens, având în vedere că plecarea Alexiei la studii în Anglia nu a slăbit relația. Din contră, fiica Andreei face naveta constant Londra-București pentru a fi alături de Mario Fresh, scrie cancan.ro.

„Am condus-o la aeroport. Cea mai urâtă senzație, jur. Senzația e atunci când primești un bolovan în cap. Ne-am obișnuit împreună am stat mult timp împreună. Am văzut și eu vlogul ei cu căsătoria. În fiecare zi vorbim despre tot. La ce vârsta ai vrea să ai copii, dar ne răzgândim mereu. Mai în glumă, mai în serios, avem doar doi ani împreună și suntem și tineri rău. Nu mă pun în genunchi. Când o să o cer în căsătorie o să fie altceva, nu o să știe. Am ceva în cap”, a spus Mario Fresh, la Răi Da’ Buni.

Pagina 1 din 1