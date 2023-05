Marina Tauber, deputata Partidului „ŞOR”, a fost reținută pe Aeroportul din Chișinău. Aceasta încerca să fugă din țară deoarece știa că va fi arestată

Deputata Partidului „ŞOR”, Marina Tauber, a fost reţinută pe Aeroportul Internaţional Chişinău în timp ce încerca să părăsească teritoriul Republicii Moldova, conform anunţului Procuraturii Anticorupţie din Republica Moldova. Partidul ŞOR a fost organizatorul protestelor organizate începând din luna februarie în Republica Moldova.

Marina Tauber este acuzată de acceptarea cu bună ştiinţă a finanţării Partidului „ŞOR” din partea unui grup criminal organizat, precum şi pentru falsificarea raportului privind gestiunea financiară a formaţiunii pentru primul semestrul al anului curent, în intenţia de a ascunde volumul mijloacelor financiare acumulate şi volumul mijloacelor utilizate.

Marina Tauber ştia că urma să fie reținută

„Am planificat azi să plec în străinătate, deplasarea era planificată de mult. Am nevoie de o vizită medicală și nu știam că o să fie ședință de judecată în privința mea, în legătură cu schimbarea măsurii. Vreau să-i anunț pe toți să nu-și facă griji, eu plec pe câteva zile și revin joi dimineața, am și bilet retur. Am nevoie de această plecare, pentru că nu am avut posibilitate să fac acest lucru anterior și nu știam de planurile procurorilor”, a scris Maria Tauber pe social media.

„Astăzi dimineaţă, Marina Tauber a fost reţinută la Aeroportul Internaţional Chişinău în rută spre Tel Aviv, Israel prin Istanbul, Turcia. La baza reţinerii a stat ordonanţa procurorului din Procuratura Anticorupţie, emisă tot astăzi, pe motiv că învinuita a încălcat condiţiile prevăzute de măsurile preventive aplicate în privinţa ei”, se arată în comunicatul procuraturii.

Maria Tauber a încălcat condițiile măsurii preventive

La 28 aprilie, Procuratura Anticorupţie a depus un demers la judecătorul de instrucţie să fie înlocuită măsura preventivă liberarea provizorie sub control judiciar cu arest preventiv pe motiv că Tauber a încălcat condiţiile măsurii preventive.

Tot vineri, 28 aprilie, avocatul învinuitei a primit o copie a demersului. Pe 29 aprilie 2023, Tauber a solicitat să fie amânată şedinţa de judecată ca să poată călători în Israel.

Considerând că învinuita deja a încălcat de mai multe ori condiţiile impuse de judecători, procurorii au dispus reţinerea învinuitei la Aeroport pentru că exista un risc considerabil că învinuita se va eschiva de la organul de urmărire penală.

Luni dimineaţă, Tauber a declarat că intenţionează să părăsească Republica Moldova în scopuri medicale. Aceasta a precizat că ar urma să revină în ţară la data de 4 mai. De asemenea, Tauber a spus că a aflat despre intenţia procurorilor de a solicita în instanţă revenirea sa în arest, scrie tv8.md.