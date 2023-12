Cazul Marin Pavlescu. Armata din Moldova, obligată să achite daune substanțiale

Marin Pavlescu va primi de la armata din Moldova, daune de 120.000 de lei. Instanța a decis ca suma să fie achitată de brigada în cadrul căreia a avut loc agresiunea. De asemenea, o parte din bani vor fi achitați de Ministerul Apărării.

Marin Pavlescu va primi despăgubiri uriașe

Fostul militar a acuzat armata moldovenească de abuz. Acesta a reușit să obțină o victorie importantă în instanță.Judecătoria Chișinău a admis parțial cererea de chemare în judecată depusă de Marin Pavlescu.

Fostul militar a cerut inițial suma de 1 milion de lei, constituind daune morale, în urma agresiunii. Magistrații au decis ca valoarea să fie achitată Brigada nr. 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”. De altfel, instanța a cerut ca suma de 500 000 de lei să fie plătită de Ministerul Apărării. Marin Pavlescu susține că a fost agresat în perioada în care era militar în cadrul unității respective.

Hărțuit din cauza orientării sexuale

Fostul militar va primi 50 000 de lei cu titlu de prejudiciu moral din partea Brigăzii nr. 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”. A doua tranșă a banilor, respectiv 50 000 de lei, va fi achitată de Ministerul Apărării din Republica Moldova. Restul de 20.000 de lei constituie prejudiciu material și vor fi plătiți de aceleași două structuri.

Marin Pavlescu susține că a fost hărțuit și batjocorit în timp ce era încadrat în Armata Națională. Mai mult, fostul militar a precizat că a avut gânduri suicidale din acest motiv. Tânărul spune că foștii superiori că l-au abuzat din cauza orientării sexuale pe care o are.

Marin Pavlescu, nemulțumit de despăgubiri

Fostul militar are de gând să continui lupta cu armata din Moldova. Acesta a precizat că va contesta decizia instanței.

„Astăzi este o zi foarte importantă, având hotărârea instanței de judecată. Dar vreau să precizez că, deși consider că am obținut o victorie, încă nu simt că am fost apreciat la maxim în favoarea mea.Alături de avocata mea, voi contesta hotărârea de judecată din 14 decembrie 2023 și voi lupta până la capăt pentru a-mi apăra drepturile”, a declarat Marin Pavlescu. Tânărul susține că nu a fost supus doar discriminării, ci și violenței fizice.

„Îmi amintesc de toată discriminarea, violența fizică și prostiile la care am fost supus, inclusiv solicitarea Ministerului Apărării de a prezenta poze, video și certificat medical pentru a demonstra orientarea mea homosexuală. ”, a adăugat el.

Decizia instanței poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău.