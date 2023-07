Mariana Moculescu își acuză fiica de trădare. Horia Moculescu nu are liniște

În replică, Mariana Moculescu a menționat că, într-adevăr, a bătut-o pe fiica sa, dar nu a fost nimic ieșit din comun, iar acest comportament era unul comun la acea vreme. Aceasta spune că fiica ei vorbește numai din ce a auzit de la fostul ei soț și de la familia acestuia, deoarece s-a lăsat influențară.

Mariana Moculescu neagă acuzațiile aduse de fiica sa Nidia

„Nu a fost nimic ieșit din comun, a mâncat și ea bătăiță, așa cum am mâncat și eu, era ceva normal, la acea vreme. Nu am bătut-o însă cu furtunul de la baie, îi mai dădeam câte o pălmuță, am mai urecheat-o. Iar legat de acel bărbat că ar fi vrut să îl omoare pe Horia Moculescu cu toporul, nici vorbă.

Probabil, a auzit pe la Horia, cine știe ce. Ea vorbește din povestirile lui, din infiltrări, e cam spălată pe creier de Horia, de prietenii lui și de fosta soție, de toți dușmanii mei. Nidia nu mai gândește ea, vorbește doar din ce aude. S-a găsit teren pe care ei să clădească lucruri”, a spus fosta soție a lui Horia Moculescu.

Aceasta a mai mărturisit că fiica ei nu ar spune niciodată un lucru bun și frumos pe care l-a primit de la mama ei, deși aceasta i-a făcut mereu cadouri scumpe și superbe.

„Nu am auzit un „Mulțumesc, mamei!” sau „Să fie sănătoasă, fericită!”. I-am făcut cadouri superbe, geci, pantaloni de firmă, i-am dat tot ce și-a dorit, eu câștig foarte greu acești bani. Am fost foarte drăguță cu ea, nu e frumos să arunci cu noroi în mine în felul acesta! M-am luat de ea la telefon și a fost foarte surprinsă, nu și-a dat seama ce face. O fi zis: „De ce s-o fi supărat mama?”. Nu i s-a părut că a zis ceva rău”, a mai spus Mariana Moculescu.

Nidia Moculescu ar suferi de depresie

Mama Nidiei a mai dezvăluit că aceasta ar suferi de depresie, la fel ca ea, însă diferența dintre ele două este că ea merge la psihiatru și urmează un tratament. Mariana Moculescu a mai mărturisit că a rămas cu traume enorme de pe urma căsătoriei cu Horia Moculescu și nu e de mirare că fiica ei suferă de această boală.

De asemenea, după ce Nidia a mai precizat că Mariana s-ar fi bucurat după ce ea s-a mutat la Horia, mama ei o contrazice:

„Nidia, te-ai mutat la tatăl tău, pentru că ai avut niște probleme, nu pentru că te-am bătut eu, dar nu vreau să le reamintesc, sunt greșelile din anii tinereții!. Nidia și Moculescu mi-au băgat cuțitul pe la spate. A plecat de la mine fără să știu, iar el a venit și a strâns lucrurile ei de la mine, au zis că merg într-o vacanță.

Am presimțit eu ceva, dar niciodată n-am crezut că Horia Moculescu va face acest gest satanic, să-mi ia copilul. Cum să faci acest lucru, pe furiș? Lumea habar n-are. Eu și Nidia mergem și bem cafele și sucuri de trandafiri, dar acum mă gândesc că ea, de fapt, mă privea cu sufletul acesta plin de reproșuri. Are în minte doar bătăi cu toporul”, a mai spus Mariana Moculescu.

Imaginea publică i-a fost afectată după acuzațiile fiicei

După ce a punctat că a fost înjunghiat pe la spate de fiica și fostul ei soț, Mariana Moculescu a punctat că și-a pierdut o mulțime de fani din cauza acuzațiilor fiicei sale, deoarece fanii se sperie. Acest lucru, spune ea, o afectează atât la nivel social, cât și financiar.

„Ce are ea cu mine, că nu înțeleg. Tu pe mine mă invidiezi? Mai mare râsul, că a bătut-o mama, când era mică. Mi-a zis să-mi cer iertare. Să îmi cer? Mai întâi, să-și ceară ea! Nidia zice că Horia Moculescu i-a fost și tată și mamă.

Dar, mama ta care a rupt tribunalele și a alergat ca să nu te piardă, asta ați uitat cu toții? Am făcut atunci un mare scandal, acesta a fost singurul motiv pentru care am apărut în public, pentru că judecătoarea i-a încredințat lui copilul.

De-aia am apărut la tv, dar nu s-a înțeles nimic, a fost singurul meu obiectiv, să mi se facă dreptate. Am ars atunci din cap până în picioare, după acel proces, am ars, mi-a ars sufletul. Totul s-a scurs atunci ca nisipul din mine. Nu am mai putut nici să vorbesc. Nu se concretiza sunetul. Niciodată acea Mariana nu va mai fi, a fost cel mai cumplit eveniment din viața mea”, a mai spus ea pentru Impact.ro.