Clasa politică face o propunere-bombă pentru europarlamentare. Din cluburi, la Bruxelles. Galerie foto incendiară

Fost primar PSD al sectorului 5, Marian Vanghelie, a stabilit lista Partidul Social Democrat Independent pentru alegerile europarlamentare. Printre candidați se află și o domnișoară care poate să reprezinte o țintă pentru cunoscuta pubicație Playboy.





Marian Vanghelie a ajuns membru într-un partid despre care foarte puțină lume a auzit. Este vorba despre Partidul Social Democrat Independent. De fapt, Vanghelie conduce din umbră această formațiune politică. Partidul lui a reușit să strângă mai mult de 200.000 de semnături unice pentru a putea avea candidați la alegerile europarlamentare, informează Bzi.ro.

Pe lista pentru Parlamentul European apar și câteva personaje pitorești. Una dintre ele este Dalia Ciubuca, în vârstă de 32 de ani. Ciubuca este din Alba și o obișnuită a cluburilor de fițe din Bucuresti.

Ea este organizator de evenimente și se prezintă ca analist politic. O altă reprezentantă pentru partidul lui Vanghelie este Bianca Berchez. Berchez are 28 de ani și este din Târgu-Jiu. Aceasta este, de asemenea, organizator de evenimente.

Marian Vanghelie a anunțat acum ceva timp că și-a făcut un partid de stânga, naţionalist, în care se vor regăsi muncitorii, de la ceferişti şi până la vânzătorii din supermarketuri.

„O secundă nu am încetat să spun ceea ce am crezut. Nu am plecat din ţară, am plecat de 25 de ori pe baza unor hotărâri, dar m-am întors. Vreau să mă bat, de aceea am făcut şi acest partid a cărui lansare o să o facem în luna ianuarie.”, a anunţat Marian Vanghelie.

„Se numeşte Partidul Social Democrat Independent (PSDI) şi cred că românii vor înţelege şi vom izbândi să ne debarasăm de aceste gunoaie care au distrus această ţară. (...) O să fie un partid de stânga, un partid - dacă vreţi - în care muncitorii să se regăsească, şi când spunem muncitori ne referim de la ceferişti, de la cei care lucrează pe vagoane, până la vânzătorii de la Metro, de la Carrefour, că nu mai există nimenea astăzi care să poată să le ia apărarea. Va fi un partid de stânga, la stânga PSD-ului, stânga naţionalistă, în sensul cel mai coerent al lucrurilor, în sens pozitiv.”, a completat Vanghelie.

