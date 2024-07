Monden Maria Cârneci, tarif de vedetă. Cât te costă să îți cânte la nuntă







Maria Cârneci este o vedetă cu mare priză la publică. Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară are și un tarif pe măsură. Vedeta percepe aproximativ 2000 de eruo pentru a întreține atmosfera la un eveniment.

Maria Cârneci este și cea care întreține atmosfera nu doar cântă, drept urmare mai are și ceva câștiguri suplimentare. Cu toate acestea artista se ferește să spună exact care a fost cea mai mare sumă primită la dedicații. „Nu am cum să dau o sumă. Am luat și mai mult, și mai puțin de 10.000 de euro.

Vedetă de toți banii

Nu asta e suma pe care eu cânt, însă oamenii fiind mulțumiți… 20.000 de euro nu am luat. Oamenilor le-a plăcut, m-au cinstit, am mai făcut și o dedicație. Socrii sunt cu banii la nunți. Nu contează dacă îți dă 50 de lei – 100 de lei. Oamenii dau dedicații pentru miri, se bucură pentru ei”, a declarat Maria Cârneci. De altfel, cântăreața a explicat și faptul că a investit foarte mulți bani în costumele ei populare. ”O parte din ce am câștigat în viața asta, am investit-o în costume populare.

Cred că am în jur de 60-65. Am de la mama mea câteva îi, pe care le îmbrac foarte rar, pentru că nu mai lucrează nimeni așa ceva acum. Deși ce apar acum: îi, costume populare, nu sunt deloc ieftine, eu totuși am făcut investiții în portul tradițional. E destul de prețioasă și valoroasă colecția”, a mai explicat ea.

Colecție de costume populare

La evenimente, Maria Cârneci nu venea singură. Până în 2019, cel care o însoțea era nimeni altul decât soțul ei. Doar că în 2019 acesta și-a pierdut viața, iar artista a suferit foarte mult. Mai ales că cei doi aveau o căsnicie de 40 de ani. „Nu pot să spun cum e fără el, că nu știu nici eu.

E foarte greu, că aproape 40 de ani să mergi cu cineva și nu întotdeauna pe roze, dintr-odată nu mai e, e greu. Încerc de dragul nepoțelelor și de dragul lui să fac tot ce pot. Noi vorbeam mereu ca între prieteni, el era un om foarte educat și în banca lui, un om care nu știu dacă mi-e dat să mai întâlnesc”, a spus artista la acel moment.