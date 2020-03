El consideră că susținerea lui Nicușor Dan e o mișcare inteligentă.

„Astăzi, mutarea făcută de Ludovic Orban a fost strategic foarte bună. Prima șansă pentru a câștigă alegerile la Capitală o are Nicușor Dan. O spun extrem de conștient. Nu e dorința mea numărul 1 (n.r. Capitală), am un alt drum pe care mi l-am croit în viață, o fac doar dacă partidul nu are altă opțiune. Eu când întru în lupta, câștig. Asta nu înseamnă că eu nu mă pun în spatele lui Nicușor Dan să sprijin. Mutarea e una inteligență.

Am văzut analizele făcute de doi oameni cu experiență în analiză politică: Stelian Tănase și Ion Cristoiu. Două analize așezate, coerente, foarte corecte în ambele situații. Eu spun că dacă nu suntem atenți putem câștigă Primăria Generală și putem pierde 3-4 sectoare. Dacă PNL – PMP și Plus nu se înțeleg la Sectorul 1 și la 2. Negoiță e greu de bătut. Ne trebuie candidați comuni.

Cred că la sectorul 5 și 2 avem cele mai mari șanse să câștigăm, dar e important că dintr-o eventuală bătălie dintre candidații dreptei să nu vedem că trece candidatul Tudorache sau Mutu sau de la sectorul 4 Băluță. Sunt mai multe lucruri ce ne unesc, pe noi cei din dreapta, decât lucruri care ne despart”, a afirmat Rareș Bogdan la Realitatea TV.

Te-ar putea interesa și: