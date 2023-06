Prezent la o ședință militară a Comunității Statelor Independente, din care mai fac parte câteva state din fosta Uniune Sovietică, președintele din Belarus a comentat faptul că situația din Ucraina trebuia rezolvată acum nouă ani.

Atunci, a spus Lukașenko, ”Kievul nu avea nici armată, nici pregătire pentru război”.

„Am văzut tot ce s-a întâmplat, lovitura de stat „maro” care a avut loc și spre ce era condusă Ucraina. Am văzut cine era în avangardă, Totul ducea la asta. Singura noastră greșeală, cu siguranță, este că nu am rezolvat această problemă în 2014-2015, când nu era nicio armată în Ucraina, nicio pregătire militară. Am vrut să rezolvăm totul pașnic cumva. Și ei au început să creeze forțe armate capabile de luptă”, a menționat el.

Planul secret al Poloniei

Lituania, Polonia și Ucraina complotează pentru răsturnarea violentă a guvernului belarus, dar Minskul nu va permite acest lucru, a declarat joi președintele belarus, Alexandr Lukașenko, în cadrul unei întâlniri cu participanții la cea de-a 52-a sesiune a Consiliului șefilor agențiilor de securitate și a serviciilor speciale din cadrul CSI.

”În ceea ce privește Belarus, aș dori să remarc că în Polonia, Lituania și, din păcate, în Ucraina, sunt antrenați membri ai formațiunilor armate ilegale și se încearcă crearea de celule extremiste latente direct în țară. Faptele recente atestă acest lucru. Adică, se plănuiește preluarea puterii cu forța. Vedem acest lucru și nu vom lăsa să se întâmple”, a afirmat Lukașenko, citat de TASS.

FSB-ul rusesc se teme de spionii Occidentului

Occidentul se folosește în mod activ de serviciile sale de informații și de emisarii săi pentru a crea o prăpastie între țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), a declarat joi directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), Alexander Bortnikov.

”Statele Unite și Marea Britanie lucrează în mod activ pentru a fragmenta țările din Comunitatea Statelor Independente”, a declarat Bortnikov la o reuniune a participanților la Consiliul șefilor agențiilor naționale de aplicare a legii și serviciilor speciale de securitate din CSI, la care a participat președintele belarus Alexander Lukașenko.

”Cu ajutorul serviciilor de informații și al serviciilor secrete, precum și al reprezentanților acestora, ei lucrează cu elitele politice și economice din CSI, încercând să creeze o prăpastie între țările noastre, fie amenințându-le cu sancțiuni ulterioare, fie promițându-le unele beneficii”, a continuat el, citat de TASS.