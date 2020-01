Incăperile Arhiepiscopiei Tomisului sunt pline de enoriasi care au venit sa ajute la etichetarea peturilor. Unii dintre ei, mai ales femei, au început operațiunea „etichetarea” încă din luna decembrie. Până in ajunul zilei de Boboteaza, voluntarii vor eticheta toate cele 200.000 de sticle din plastic, de jumătate de litru fiecare. Vin an de an, din 2002, neobligați de cineva și, de fiecare dată, cei mai cu vechime aduc cu ei și alți voluntari. De toate vârstele și categoriile sociale.

“Pentru mine, Boboteaza și toate activitățile premergătoare sunt Iordanul meu, de aceea vin să ajut în fiecare an. Am fost și în Iordan, dar aici, la malul mării, e altfel. Poate și datorită arhiepiscopului nostru, IPS Teodosie, care pregătește în fiecare an procesiuni cu mii de credincioși și cu armata, avem parte de o adevărată sărbătoare religioasă”, explică, bucuroasă, Chiriachița Zamfir.

Iar enoriașul voluntar Ion Peltea crede că ideea folosirii peturilor pentru a fi umplute cu aghiasmă este foarte bună “pentru că se câștigă vreme și se evită acele îmbulzeli care se produc la marile biserici”. Andrei, student, nu la Teologie ci la Facultatea de Construcții a Universității „Ovidius” din Constanța, e venit prima dată la Arhiepiscopia Tomisului. Nu prea ar vrea să vorbească. Și nici să fie văzut. Spune, șoptit, că “pur și simplu” vrea să ajute la etichetarea sticlelor.

Mare vorbăreață este însă doamna Irimiea, care lipește etichete de 14 ani și, de fiecare dată, apare la Arhiepiscopia Tomisului încă din data de 30 decembrie. Recunoaște că a devenit déjà o mică vedetă pentru că, întotdeauna la etichetat, dă interviuri, iar elevii ei o văd la televizor. Lipește eticheta din prima. Iar doamna Ecaterina, care și ea a lucrat în învățământ, este hotărâtă să vină în fiecare an:“O fac pentru suflet, pentru a ajuta toți oamenii care sunt credincioși și pentru a păstra această tradiție care este de ani și ani. Apa sfințită este tămăduitoare pentru suflet și trup”.

Printre glume, povestiri, amintiri și colindele care se aud, în surdină, din difuzoare, voluntarii, care au devenit o adevărată comunitate, dau zor să lipească etichetele, care de data asta sunt ilustrate cu sfinții dobrogeni.

Duminică, în ajunul zilei de Boboteza, după slujba de la Catedrala Sfinții Petru și Pavel, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie va sfinti apa care va fi oferita enoriașilor ce sunt așteptati, luni dimineață, de Bobotează, pe Faleza Cazinoului. Peste 100 de tone în peturi și 50 de tone în butoaie.

“Nădăjduim să fie numai puțin de 20.000 de credincioși care vin să participe la slujba de Bobotează și de sfințire a apelor mării. Această apă, ce se sfințește, ne aduce tuturor sfințire și binecuvântare”, spune înaltul ierarh. IPS Teodosie ar fi vrut ca de Bobotează să fie mai frig, însă meteorologii anunță temperaturi de 3-5 grade Celsius în ziua de luni, 6 ianuarie.

La finalul slujbei de Bobotează, de pe o ambarcațiune, Arhiepiscopul Tomisului va arunca trei cruci în mare, iar cei care le vor recupera vor primi obiecte religioase şi bani.

“Avem și anul acesta pregătite carele de boi, de măgari, voi merge iarăși cu o șareta în timpul procesiunii către mare, ca să mă încadrez în timp. Și vremea cred că ne va fi favorabilă, aș vrea să fie frig și puțin vânt, că dacă nu e puțin vânt, care cred că nu va lipsi, nu mai are farmec barca în care intru”, își arată, IPS Teodosie, speranța, amintind de pățania din urmă cu câțiva ani când, din cauza furtunii, a fost acoperit de valurile furioase ale mării.

Apoi, sticlele cu apă sfinţită, amplasate în formă de cruce pe platoul din fața Cazinoului, vor fi oferite credincioșilor, cu ajutorul jandarmilor. Cei care nu pot ajunge la Slujba de Bobotează vor lua apa sfințită de la carele trase de cai, de măgari şi de boi, care vor străbate străzile principale ale Constanței

