În iunie, National Audit Office (NAO, echivalentul britanic al Curții de Conturi), a pus sub semnul întrebării capacitatea Royal Navy de a forma un grup aeronaval în jurul unuia din noile sale portavioane, și anume HMS Queen Elizabeth, a cărei capacitate operațională inițială urmează să fie pronunțată până la sfârșitul acestui an, și HMS Prince of Wales.

Un prim subiect al preocupărilor NAO a fost numărul avioanelor de luptă F-35B (versiunea STOVL – decolare scurtă / aterizare vertical) disponibile care ar putea fi îmbarcate la bordul oricăreia dintre aceste nave.

Din cele 138 de unități planificate, doar 48 au fost comandate, ceea ce rămâne insuficient pentru moment, având în vedere imperativele de formare și antrenament și constrângerile legate de disponibilitate.

Un al doilea subiect a vizat întârzierea dezvoltării radarului de observare aerian Crowsnest pe care elicopterele Merlin îl vor implementa. Radar care nu ar trebui să fie disponibil până în 2023.

În cele din urmă, NAO a subliniat că Marina Regală nu ar avea suficiente nave de suprafață (în prezent 19 în număr) pentru a însoți unul dintre cele două portavioane.

Cea mai puternică forță maritimă din Europa

Și acest lucru s-ar putea să nu se îmbunătățească dacă vrem să credem ecourile revizuirii strategice în curs de desfășurare în cadrul marinei militare, numărul fregatelor de tip 26, care trebuie să le înlocuiască pe cele de tipul 23, fiind susceptibil să fie redus la doar trei unități, restul urmând a fi completat mai târziu de cinci fregate de tip 31.