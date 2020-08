El a revenit cu un alt mesaj virulent pe Facebook. „Sunt nevoit sa vin cu precizari pentru cei care cred ca in politica nimic nu se face decat pentru putere si bani. Nu ca nu ar fi adevarat,dar reusisem si realitatea a demonstarat asta, sa pot face o echipa care a demonstrat onoare si verticalitate.M-as fi simtit ultimul om din lumea asta, sa il ascult pe tradatorul Rache si sa continui in Consiliul Judetean.

Nu am facut-o! In analele politicii nu cred ca exista un caz, in care liderul face totul sa distruga o echipa pregatita sa castige asa cum a facut sluga PSD-istilor Rache.La aceasta marsavie a participat si cativa oportunisti de la Patarlagele pe care va las sa-i descoperiti dvs! In aceste conditii oricare dintre echipieri,in fata carora imi scot palaria si le multumesc din suflet, au libertatea de a alege unde sa mearga daca vor.Eu spun doar ca sunt oameni rarta avis, in politica romaneasca chiar”, a scris buzoaianul, care a ami afirmat.