Ciolacu încearcă să-l convingă pe Florin Roman (PNL) că n-ar fi mărit taxele

Creşterea taxelor. Marcel Ciolacu i-a transmis deputatului PNL Florin Roman că nu era nevoie să depună niciun amendament la proiectul legii bugetului de stat pe 2024.

Creşterea taxelor. Ce i-a spus Marcel Ciolacu lui Florin Roman

„Să ştiţi, domnule Roman că nu era nevoie de niciun amendament. Era suficient cuvântul meu şi al preşedintelui dumneavoastră Nicolae Ciucă. Taxele anul viitor nu se vor mări”, i-a transmis Marcel Ciolacu deputatului PNL Florin Roman, de la tribuna Parlamentului.

Deputatul PNL Florin Roman anunţa miercuri că Parlamentul a adoptat articolul din legea bugetului. În care a depus amendamentul PNL, prin care blochează creşterea impozitelor şi taxelor în România, în 2024.

Florin Roman anunță că nu se vor majora taxe și impozite în 2024

Florin Roman a declarat miercuri în Parlament că amendamentul „zero taxe în 2024” este un amendament împotriva USR”. Potrivit acestuia, USR a impus taxe și impozite noi prin PNRR.

„Am depus cel mai important amendament la legea bugetului de stat, prin care noi, PNL transformăm în litera de lege obligația guvernului de a nu majora taxe și impozite în 2024!

Au protestat toți, mai ales USR și AUR, dar când le-am spus ca acum este momentul adevărului, nu au avut ce face și au votat pentru!

Am oprit astfel creșterile de taxe impuse de USR în PNRR”, a spus Florin Roman pe Facebook.

Creşterea taxelor. Florin Roman nu crede că amendamentul poate să fie declarat neconstituțional

Florin Roman a afirmat că nu există riscul ca acest amendament să fie declarat neconstituțional.

„Din păcate, am constatat că diferenţa de la vorbe la fapte este alta. Nu am probleme cu coaliţia, am o problemă cu cei care ne-au obligat să facem aceste majorări de taxe. Aceste majorări de taxe, care au fost şi în luna octombrie, au fost rezultatul unor jaloane din PNRR negociate pe domnul Ghinea care practic ne-a obligat la modificarea Codului Fiscal.

Deci acest amendament, zero taxe în 2024, este un amendament împotriva USR, partidul care a impus taxe noi şi impozite noi prin PNRR”, a mai declarat acesta.