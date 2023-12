Marcel Ciolacu zice că-și dă demisia, dacă AUR câștigă alegerile

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu s-a gândit deocamdată să intre în cursa pentru prezidenţiale și că alegerile parlamentare sunt pe primul loc. El a mai spus că își va da demisia din PSD dacă va pierde alegerile europarlamentare.

Întrebat, joi seară, dacă scandalul cu privire la titlul de revoluţionar care îl vizează şi pe care îl respinge ar putea fi un atac în perspectiva candidaturii sale la Preşedinţie, Ciolacu a spus: „Momentan nu mi-a trecut prin cap să candidez. Cele mai importante alegeri sunt primele – europarlamentarele”.

Marcel Ciolacu și-ar putea da demisia

Premierul a spus că dacă PSD va pierde alegerile, va pleca a doua zi, prin demisie, din funcţia de lider al partidului. El a mai declarat că aceasta este o regulă de aur în politică și că trebuie să și-o asume.

„În momentul în care pierzi alegerile, ai plecat. E o regulă de aur în politică. Nu scapi de ea. O mai amâni o lună, două, dar până la urmă tot acolo ajungi. (…) Sunt ferm convins că vom fi pe primul loc şi la europarlamentare. (…) Trebuie să ne maturizăm şi politic. Trebuie să ne asumăm lucruri. Sunt unul dintre oamenii care îşi asumă lucruri”, a adăugat Ciolacu la RTV.

Potrivit unui sondaj INSCOP realizat la începutul lunii decembrie, PSD ar obţine 30,2% din voturi, PNL ar obține 20,1%, iar AUR 19,5%.

De ce l-a demis pe Mihai Dodu

Premierul a mai spus că nu l-a demis pe Mihai Dodu din funcţia de şef al Secretariatului de Stat pentru Revoluţionari pentru a se răzbuna.

”Eu astăzi am fost votat în Parlament să fiu prim-ministrul României. Când am ajuns în prima mea zi de lucru în Palatul Victoria am citit în presă că domnul de la Secretariatul General pentru Revoluţionari a luat decizia că dosarul meu nu e… Am înţeles. Zic, funcţionează în sfârşit România, uite, trăim într-o ţară democratică. Nu îl cunoşteam pe om, nu îl cunosc nici acum. Nu m-am interesat, nu l-am sunat, nu l-am întrebat pe dânsul. A cerut să vină la mine în audienţă, nu îmi aduc aminte să fi vorbit cu domnia sa”, a declarat Marcel Ciolacu.

Control la Secretariatul de Stat pentru Revoluţionari

Ciolacu a mai spus că fostul prim-ministru Nicolae Ciucă a solicitat un control la Secretariatul de Stat pentru Revoluţionari şi că, în urma acestui control, a fost solicitată schimbarea din funcţie a secretarului general Mihai Dodu.

„Fostul premier, Nicolae Ciucă a solicitat un control la Secretariatul pentru Revoluţionari, iar şeful corpului de control a recomandat schimbarea secretarului de stat. (…) Nu mai am nicio treabă cu certificatul, am renunţat”, a explicat Ciolacu.