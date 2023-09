Marcel Ciolacu, declarație tăioasă la adresa Rusiei. Mesaj pentru Vladimir Putin

Marcel Ciolacu îi liniștește pe români și susține că Rusia nu „și-ar permite” să atace România. Primul ministru amintește că țara noastră este membră NATO, astfel că, susține el, protecția statului ar fi asigurată. Declarația oficialului a fost făcută în contextul în care pe radarul armatei a fost reperată o posibilă pătrundere în spațiul aerian național. Semnalul respectiv a fost detectat în dreptul orașului Galați.

În urma semnalului detectat de radarul Armatei Române pe raza municipiului Galați, a fost transmis inclusiv un mesaj Ro-Alert. Acesta arăta că există pericolul căderii unor obiecte periculoase din spațiul aerian. Totodată, mesajul a cuprins și o îndrumare pentru populație. Cetățenilor le-a fost recomandat să se adăpostească.

Panica s-a instalat în rândul locuitorilor din Galați în cursul serii de vineri, după răspândirea avertizării.

În acest context, Marcel Ciolacu a ținut să facă mai multe precizări pentru a-i liniști pe români.

„Am avut o discuţie şi la 2.00 dimineaţa şi la 6.00 dimineaţa şi la ora 8.00, cu ministrul Apărării. (…) Nu se confirmă, încă, lucrurile, dar e un sistem normal, care funcţionează peste tot. Au fost inundaţii, aţi văzut şi în New York, a existat un sistem de alertă a populaţiei. Sunt ferm convins că în continuare, ca şi astăzi, Ministerul Apărării va informa transparent presa. Nu avem probleme, Rusia nu are un atac împotriva României, sub nicio formă, în acest moment. „, a spus oficialul.