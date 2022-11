Marcel Ciolacu cere demisia lui Nicușor Dan: „Tu te interesezi de căldura bucureştenilor în noiembrie?”

Marcel Ciolacu a mai subliniat că partenerii de coaliție din PNL ar trebuie să recunoască faptul că au greșit atunci când l-au susținut la funcția de primar general pe Nicușor Dan. El a adăugat că nu i se pare normal ca un primar să vină să discute despre încălzire în luna noiembrie.

Marcel Ciolacu este nemulțumit de activitatea lui Nicușor Dan

Într-un interviu, șeful PSD a susținut că nu știe nici în prezent dacă Nicușor Dan e de partea celor din USR sau PNL, însă nu înțelege de ce i s-a adresat lui în legătură cu încălzirea bucureștenilor. El a criticat astfel acțiunile sale, despre care a susținut că sunt cam întârziate.

„Nu am înțeles de ce mi se adresează mie, nu sunt prim-ministru. Dar tu te interesezi de căldură bucureștenilor pe 10 noiembrie? Eu cu Toma de la Buzău avem discuții din iulie despre abordarea cu termoficarea în Buzău. Cică să sune Ciolacu pe ministrul Finanțelor, păi în noiembrie vrei să îl sun? Să fac trafic de influență?”, a spus liderul PSD.

Liderul PSD cere demisia primarul general al Capitalei

În continuare, Marcel Ciolacu a declarat că rectificarea bugetară se face la sfârșitul lunii noiembrie, însă nu i se pare normal ca primarul să vină să discute despre încălzire în luna noiembrie. În acest context, politicianul a spus că e cel mai bine ca edilul să-și dea demisia.

„Pentru mine, îmi mențin părerea, e bine să își dea demisia și să lase bucureștenii să găsească un viceprimar, nu are capacitatea să conducă primăria. Nu înseamnă că nu are minte, dar nu are știință administrativă să conducă. Liberalii trebuie să recunoască că au greșit când l-au susținut pe Nicușor”, a susținut liderul social-democrat, potrivit antena3.ro.

Nicușor Dan i-a prezentat lui Marcel Ciolacu, pe pagina sa de Facebook, un grafic cu sumele alocate din anul 2012 şi până în prezent pentru termie. Acesta a declarat: „Pentru împrospătarea memoriei domnului Marcel Ciolacu, șeful de partid al Gabrielei Firea, cea care a adus Primăria Capitalei în faliment, iată graficul cu sumele alocate pentru termie de municipalitate din 2012 până în prezent. Nu trebuie să fii olimpic la matematică ca să înţelegi că în ultimii doi ani am alocat sume considerabil mai mari pentru termie decât administraţia trecută”, a scris edilul.