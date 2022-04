Marcel Ciolacu, atac la adresa lui Vladimir Putin. „Este un criminal de război. Trebuie judecat ca atare”

Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, a avut miercuri seara un atac furibund la adresa lui Vladimir Putin. Oficialul român îl descrie pe liderul de la Kremlin ca fiind un criminal de război, vinovat pentru toate viețile nevinovate pierdute în Ucraina. Ciolacu consideră că președintele rus trebuie judecat pentru toate aceste crime și să „plătească ca atare” pentru vărsarea de sânge.

„În Ucraina mor oameni nevinovati. un stat suveran a fost atacat de un alt stat pentru ca respectivul stat a decis ce este mai bine pentru poporul sau. Nu credeam in 2022 că in Europa o sa se întâmple aşa ceva, cu masacre, cu oameni impuscati pe strada.

Este evident ca Vladimir Putin este un criminal de razboi. Trebuie judecat ca atare. România se implica in acest lucru, alături de celelalte state europene. Cum am fi trait noi daca romania nu ar fi fost membra a NATO? Ce spaima am fi trait. Excludem posibilitatea de a fi atacati de rusi. Nu cred ca isi va permite Rusia sa atace un stat membru NATO şi al Uniunii Europene”, a declarat liderul PSD la România Tv.

Nu este pentru prima dată când Marcel Ciolacu aduce acuzații grave lui Vladimir Putin. Același lucru s-a întâmplat și în urmă cu doar câteva zile, atunci când președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj în Parlamentul României.

Reacția lui Marcel Ciolacu cu privire la sinuciderea lui Bogdan Drăghici

Miercuri dimineață, un incident șocant a avut loc în fața Ambasadei Rusiei din București. După ce a primit o condamnare de 15 ani de închisoare pentru viol, Bogdan Drăghici a recurs la un gest extrem. Acesta s-a izbit cu mașina în porțile Ambasadei, iar apoi și-a dat foc.

Marcel Ciolacu a vorbit despre acest subiect, care este catalogat diferit. Ambasada Rusiei îl consideră drept un atac terorist, fapt negat de autorități.

„Era un om tulburat, condamnat pentru viol asupra propriilor copii, care a vrut să-şi ia viața într-un alt context. Comunicatul de presa al Ambasadei Ruse, care a catalogat acest act drept un atentat, este ridicol. Dacă era un act terorist recurgea la o bombă, să lase victime. El a trecut de niște garduri… Eu nu cred că în România vor fi acte teroriste împotriva ambasadelor.

Este actul unui om cu probleme medicale. Se vor face analize. În România nu au existat atentate. Poporul român nu are înclinații spre asa ceva. În primul rând suntem un popor creştin”, a mai explicat liderul PSD.