Marcel Ciolacu asigură că România are bani de pensii. Ce venituri rămân neschimbate

Marcel Ciolacu a reiterat faptul că finanțele României sunt suficiente pentru a acoperi majorările de pensii și, în consecință, pentru recalcularea acestora începând cu luna septembrie.

El a subliniat că statul dispune de resursele necesare pentru a-și onora angajamentele. De asemenea, premierul a vorbit și despre acele venituri care nu se vor mări din 1 septembrie.

Ce pensii nu se vor mări din septembrie

Prim-ministrul a menționat pe această cale că nu vor fi mărite acele pensii care sunt mari.

„Am mărit pensiile. De când am intrat la guvernare. Am venit la 1 ianuarie cu indicele de inflație, cum e legea. De la 1 septembrie intră noua lege. O să fie pensii mari, care nu vor avea mărire.

Așa a fost gândită legea, cu CE. Și pensiile mici (n. r.. o să crească), ca să ieșim din acel risc de sărăcie, că eram pe locul II în Europa. Sunt bani de pensii. Categoric!”, a explicat premierul Marcel Ciolacu, la Realitatea Plus.

Conform afirmațiilor sale, statul român este capabil să își onoreze angajamentele referitoare la pensii, iar în viitorul apropiat, actualul ministru al Finanțelor se pregătește să negocieze un nou acord cu Comisia Europeană, ce se întinde pe șapte ani.

„Eu nu am exagerat cu nimic. Nu am distrus România. România își permite această recalculare a pensiilor”, a mai punctat prim-ministrul.

Peste trei milioane de pensionari vor beneficia de acest măriri

Daniel Baciu, directorul Casei de Pensii, a anunțat că peste trei milioane de pensionari vor beneficia de aceste ajustări, grație introducerii punctelor de stabilitate. Persoanele care au contribuit timp de peste 40 de ani vor experimenta majorări de până la 80-90%.

Numeroși pensionari care sunt actualmente în categorii ce primesc indemnizații sociale vor ieși din această situație.

„Începând din luna iunie, începem și procesul de tipărire și ulterior de distribuire a noilor decizii de pensionare, astfel încât de la 1 septembrie oamenii să știe exact care este noul cuantum al pensiei în urma recalculării prevăzute de noua lege a pensiilor”, a explicat șeful Casei de Pensii.