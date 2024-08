Politica Marcel Ciolacu a decis. Ce va face, dacă va nu ajunge la Cotroceni







Marcel Ciolacu a vorbit despre alegerile prezidențiale, dar și despre eventuala sa candidatură. După Congresul Partidului Social Democrat, acesta a fost întrebat dacă se va aventura în cursa pentru Cotroceni. Fără un răspuns ferm, premierul a lăsat de înțeles că nu ar avea emoții mari privind lupta pentru cea mai importantă funcție în stat.

Marcel Ciolacu, despre cursa pentru Cotroceni

Premierul a amintit de reușitele recente ale partidului, făcând referire la alegerile locale. Legat de cursa pentru Cotroceni, Marcel Ciolacu a lăsat să se înțeleagă că va fi învingător.

„Să ne gîndim ce s-a întâmplat la cele 4 rânduri de alegeri de când sunt președintele PSD. De fiecare dată înainte de alegeri m-ați întrebat pe mine ce se întâmplă dacă PSD pierde alegerile generale. Le-am câștigat. Nu am văzut de la celelate partide să-și fi dar vreunul demisia sau să-l fi întrebat. Am avut alegeri locale, iar le-am câștigat. Am depășit și acel moment. Între timp am avut și alegeri iar locale, iar le-am câștigat”, a explicat acesta.

Atac la adresa lui Nicolae Ciucă și a lui George Simion

În răspunsul său, premierul a făcut referire la parcursul liderilor PNL și AUR. Premierul s-a arătat încrezător vizavi de competiția electorală, care urmează să aibă loc în această toamnă.

„Presupune că v-am scutit de întrebare. Nu am văzut nici pe Simion, nici pe Ciucă, nici pe un alt lider de partid să plece din funcție. Vor urma alte alegeri, sunt ferm convins că o să uitați și după aceste alegeri să mă întrebați”, a adăugat șeful social-democraților.

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la prezidențiale

Reprezentantul PSD a fost ales candidatul oficial pentru alegerile prezidențiale. Sâmbătă, acesta a primit 2.257 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotriva”, precum și 3 „abțineri”. De asemenea, Marcel Ciolacu rămâne în continuare în fruntea partidului, după ce a avut 2.256 de voturi „pentru”, 6 „împotriva”, precum și 5 „abțineri”.

Premierul a negat că ar exista scandaluri la nivel de partid, făcând referire la absența Gabrielei Firea. O serie de zvonuri recente arătau că aceasta nu ar mai face parte din echipa lui Marcel Ciolacu.

„Nu cred, eu o cunosc foarte bine pe dna Gabriela Firea, nu cred. Au mai lipsit președinți, a mai lipsit dl Ciut de la Sălaj, deci au mai fost colegi care au avut alte activități, am vorbit la telefon, am comunicat. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu există niciun scandal in PSD. Și eu eram obisnuit sa fie scandaluri, de aceasta data nu este niciun scandal in interiorul PSD si va spun si de ce”, a explicat șeful PSD.