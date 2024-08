Politica Atacuri dure la Congresul PSD. Sorin Grindeanu, despre liberali: Sunt niște viespi







Update: Un atac foarte dur, la adresa celor de la PNL, a fost lansat de Sorin Grindeanu.

„Trebuie să ieșim din haosul prin care prin interese meschine unii încearcă să prăbușească România. Trebuie să aducem cu picioarele pe pământ armatele de ostași galbeni care se visează a fi brokeri de putere în România. Se pretind un fel de albine care dau miere, dar de fapt nu fac decât să stea cu mâinile în buzunarele altora”, a afirmat ministrul Transporturilor.

„Cel mai bine se pricep să fure munca altora. Sunt nu niște albine, sunt de fapt t niște viespi care își fac cuibul în casele altora și încearcă săi alunge pe locuitorii de drept. Sunt niște impostori cu politici parazitare și ca orice parazit vrea să-și ucidă nemilos, încet, cu viclenie gazda care i-a ținut în viață”, a mai tunat Grindeanu.

UPDATE: Congresul PSD a început furtunos cu un discurs al liderul PSD Timiș, Alfred Simonis. Acesta a lansat atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis.

„Trebuie să arătăm că ne-am schimbat, că nu mai avem acele abordări arogante din trecut, trebuie sa-i convingem pe romani sa voteze un presedinte pe care il cunosc. Oamenii au votat mai întâi povestea, apoi au cunoscut omul. Știam noi de apetența pentru lux, avione private, concedii prelungite? Nu, oamenii au votat legenda si apoi realitatea i-a lovit crunt.

Nu mai vrem un presedinte cu ranjet metalic sau un presedinte cu muschiul empatiei atrofiat. Nu mai vreau un presedinte care sa conduca de pe partile de schi sau de pe terenurile de golf.

Avem nevoie de un presedinte sa muncească zi de zi, care să unească, căruia să îi pese de oamenii care muncesc”, a spus Simonis de la tribuna Congresului PSD.

Marea absentă de la Congresul PSD este Gabriela Firea.

Știre inițială:

Liderul Marcel Ciolacu a ajuns sâmbătă dimineața la Congresul PSD care are loc la Romexpo. Social-democrații aleg azi noua conducere, și pe cel care îi va reprezenta în cursa pentru prezidențiale. Marcel Ciolacu și-a anunțat candidatura pentru Cotroceni și nu are niciun contracandidat.

Ziua alegerilor în PSD

Social-democrații se reunesc sâmbătă într-un congres convocat pentru a stabili candidatul PSD la alegerile prezidențiale, dar și pentru a alege conducerea partidului.

Congresul este unul fără emoții pentru Marcel Ciolacu care nu are contracandidat, fiind singurul nominalizat de PSD pentru Cotroceni.

Nici pentru șefia partidului, actualul lider al PSD nu are contracandidat.

Potrivit programului care începe la ora 10.00, primul care va urca pe scenă pentru a ține un discurs va fi Sorin Grindeanu. El candidează pentru funcția de prim-vicepreședinte în partid, alături de primarul de la Sectorul 4, Daniel Băluță.

Pentru noua conducere a PSD, votul va fi dat pe o moțiune cu o singură listă de candidați. Aceasta va fi confirmată prin vot de către membrii de partid.

De pe listă lipsesc câteva nume sonore, printre care Gabriela Firea. Ea nu va mai face parte din din echipa lui Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: „Mă aventurez!”

Premierul Marcel Ciolacu a ajuns la Romexpo, sâmbătă dimineața, cu aproximativ 30 de minute înaintea începerii Congresului PSD.

Relaxat și fără nicio emoție privind alegerile din partid a trecut pe lângă jurnaliști și le-a spus „Mă aventurez!”.

Ciolacu s-a a trecut mai departe spre colegii din partid care îl așteptau.

Ciolacu, unic candidat

Premierul Marcel Ciolacu și-a anunțat oficial candidatura la președinție marți, cu un videoclip postat pe Facebook, spunând că a luat decizia „după ce s-a consultat cu românii”.

„Astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de stabilitate şi echilibru. Românii au nevoie de siguranţa că muncind pot avea un trai mai bun. Ţara are nevoie de un preşedinte căruia îi pasă de toţi românii. Nu m-am dat niciodată înapoi de la lucrurile grele. Am preluat preşedinţia PSD într-un moment foarte dificil şi, împreună cu colegii mei, am reuşit să recâștigăm încrederea oamenilor. Am acceptat răspunderea de a fi prim-ministru într-unul dintre cele mai complicate momente din istoria recentă. Şi am reuşit, alături de colegii mei din Guvern, să punem lucrurile în ordine”, spune premierul Ciolacu în videoclipul de prezentare.