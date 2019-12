Legendarul fotbalist Diego Maradona, declarații uluitoare. Acesta și-a uluit fanii, după ce a afirmat că a fost răpit timp de 3 zile. Maradona, poreclit ”El Pibe de Oro”, în vârstă de 59 de ani, a povestit presei din Argentina că a fost răpit, când era copil, de către extratereștri, potrivit dcnews.ro.

„Odată am dispărut de acasă pentru trei zile. Ieșisem să beau cu prietenii. După ce am ajuns acasă le-am spus celor din familie că am fost răpit de extraterești. M-au luat cu forța, dar mai mult nu pot să vă spun’, a spus Diego Maradona.Diego Maradona a renunțat la cariera de fotbalist în anul 1997. ”El Pibe de Oro”este acum antrenorul echipei argentiniene, Gimnasia de La Plata.

Te-ar putea interesa și: