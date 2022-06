Maradona, ajutat să moară de neglijența echipei medicale. Va fi proces cu acuzații penale

Maradona a murit în noiembrie 2020 în urma unui atac de cord la Buenos Aires, la vârsta de 60 de ani. Marele fotbalist se recuperase acasă, după o intervenție chirurgicală pentru scoaterea unui cheag de sânge de pe creier, la începutul acelei luni, potrivit BBC.

La câteva zile după moartea sa, procurorii argentinieni au lansat o anchetă asupra medicilor și asistentelor implicate în îngrijirea lui.

Concluziile experților medicali despre moartea lui Maradona

Anul trecut, comisia de 20 de experți desemnată să-i examineze decesul a constatat că echipa medicală a lui Maradona a acționat într-o manieră „nepotrivită, deficitară și nesăbuită”. De asemenea, experții au concluzionat că fotbalistul „ar fi avut șanse mai mari de supraviețuire” cu un tratament potrivit într-o unitate medicală adecvată, a mai decis atunci instanța.

Printre cei acuzați se numără neurochirurgul și medicul personal al lui Maradona, Leopoldo Luque, psihiatru și psiholog, doi medici, două asistente și șeful lor. Toți au respins orice responsabilitate pentru moartea fotbalistului.

Acum, toți cei opt vor fi judecați pe o definiție legală a omuciderii bazată pe neglijență săvârșită cu știința că poate duce la moartea unei persoane. Pentru această infracțiune pedeapsă poate fi de la opt până la 25 de ani de închisoare, potrivit codului penal al Argentinei.

Deocamdată, data la care va începe procesul nu a fost încă stabilită.

Cum a pornit ancheta despre moartea prematură a fotbalistului

Mario Baudry, avocatul unuia dintre fiii lui Maradona, a declarat pentru Reuters că legenda fotbalului se afla „într-o situație de neputință” până la momentul morții sale. „De îndată ce am văzut cauza, am spus că este o omucidere. Am luptat mult timp și iată-ne, cu această etapă încheiată”, a mai spus avocatul.

Procedura judiciară a fost declanșată în urma unei plângeri depuse de două dintre fiicele lui Maradona. Familia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tratamentul primit de tatăl lor după operația pe creier.

Într-o conferință de presă emoționantă din noiembrie 2020, doctorul Luque a plâns, spunând că a făcut tot ce a putut pentru a salva viața unui prieten. La un moment dat, doctorul a răspuns reporterilor: „Vreți să știți de ce sunt responsabil? Pentru că l-am iubit, pentru că l-am îngrijit, pentru că i-am prelungit viața, pentru că am îmbunătățit-o până la capăt”. Doctorul a adăugat că a făcut „tot ce a putut, până la imposibil”.

Legenda Maradona, lumini și umbre

Diego Maradona este considerat a fi unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor. A fost căpitan de echipă când Argentina a câștigat Cupa Mondială din 1986, marcând faimosul gol „Mâna lui Dumnezeu” împotriva Angliei în sferturile de finală. În a doua jumătate a carierei sale, Maradona s-a luptat cu dependența de cocaină și a fost suspendat timp de 15 luni, după ce a fost testat pozitiv pentru droguri în 1991.

Vestea morții lui a aruncat lumea fotbalului – și țara sa natală, Argentina – în doliu profund, cu multe mii de oameni stând la coadă ore în șir pentru a merge lângă sicriul său depus la palatul prezidențial din Buenos Aires.

Nici măcar cel mai fanatic suporter al lui Maradona nu ar nega daunele pe care anii de dependență le-au provocat organismului său sau efectele debilitante ale operației sale istovitoare pe creier. Cu toate acestea, în Argentina a existat un sentiment că, la vârsta de doar 60 de ani, cel mai mare jucător argentinian a murit înainte de vreme.

Și, pe măsură ce cererile de răspunsuri au crescut, cu fiecare dezvăluire apărută despre tratamentul ce i-a fost administrat, constatările ulterioare ale comisiei medicale au crescut suspiciunile de conduită terapeutică inadecvată din partea celor ce l-au îngrijit pe Maradona.