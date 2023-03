Manevrele prin care Rusia ar putea ocoli embargoul petrolului. Jocul KazMunayGas pe piața românească

Compania KazMunayGas, din Kazahstan, ar putea deveni cel mai important jucător de pe piața românească a petrolului. Aceasta în condițiile în care kazahii vor încheia tranzacția pentru preluarea activelor Lukoil din România. Compania deține, prin Rompetrol, Petromidia, cea mai mare rafinărie din România și una dintre cele mai moderne rafinării din regiunea Mării Negre. Iar prin preluarea Lukoil ar putea impune și prețul pe piața autohtonă a carburanților

Printr-o astfel de schimbare, conform Gândul.ro, kazahii de la KazMunayGas ar putea aduce și prelucra în România petrol rusesc aflat sub embargo. De altfel, conform sursei citate, kazahii au descoperit, deja, „o portiță” prin care să facă acest lucru. Este vorba despre schimbarea denumirii sub care este înscris în acte denumirea țițeiului pe care îl rafinează la Midia, la rafinăria Rompetrol.

„În actele comerciale pentru vânzarea ţiţeiului kazah (certificatul de origine a mărfii), care este livrat prin conducta Atyrau – Samara şi încărcat în porturile ruseşti, se va menţiona denumirea de ţiţei „KEBCO” (Kazakh Export Blend Crude Oil). Acest lucru este necesar pentru diferenţierea pe piaţă a ţiţeiului de origine kazahă”, precizează KazMunayGas International pe site-ul propriu.

În cazul în care acest lucru se va întâmpla, așa cum susține jurnaliștii Gândul, România riscă sancțiuni pentru încălcarea embargoului.

Rusia este supusă sancțiunilor UE

Conform deciziilor adoptate la nivelul Uniunii Europene, sunt supuse sancțiunilor importurile de produsele și tehnologii de care Rusia are nevoie pentru industria internă de război. Totodată, pentru a limita obținerea de fonduri pentru prelungirea războiului, Uniunea Europeană a introdus un embargo pentru importurile de petrol rusesc (începând cu data de 05 decembrie 2022), dar și pentru produsele petroliere obținute din petrolul rusesc (din data de 05 februarie 2023).

Or, în acest moment, România are o capacitate de rafinare de 13,5 milioane tone țiței anual, împărțită între OMV Petrom Brazi care are o capacitate de 4,5 milioane de tone de țiței, Rompetrol cu 6 milioane de tone, la Midia și Lukoil cu 3 milioane de tone, la Ploiești.

În anul 2021, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), cele trei rafinării au procesat 9,9 milioane de tone de țiței. Din această cantitate, 6,82 milioane de tone au fost din import, iar aproximativ 2,5 milioane de au provenit din Federația Rusă.

Jocul Kazahstanului în conflictul din Ucraina

După introducerea sancțiunilor și embargoului de către Uniunea Europeană, Rusia a căutat alte căi și canale de comercializare a petrolului său. Iar un rol important în identificarea noilor canale l-ar putea juca Kazahstan și regimul președintelui Kassym-Jomart Tokayev. Rusia și-a consolidat relaţiile energetice cu Kazahstanul şi Uzbekistanul. În urma unor astfel de acorduri, gigantul Gazprom poate utiliza infrastructuri care au fost construite chiar în perioada URSS.

Președintele Tokayev nu a aprobat invazia rusă în Ucraina și a preferat să se mențină departe de Vladimir Putin. Mai mult, a anulat Ziua Armatei Sovietice – 9 mai, iar propaganda rusă a fost interzisă pe teritoriul Kazahstanului. Mai mult, se vorbește că această țară ar fi trimis armament Ucrainei.

Pe de altă parte, kazahii pot juca pe cartea petrolului, iar prin KazMunayGas, ar putea ajuta Rusia să ocolească embargoul occidental. Se știe că regimul lui Vladimir Putin are nevoie de bani pentru a-și finanța războiul, iar petroulul este o marfă care poate asigura finanțarea invaziei.

În aceste condiții, ținând cont de riscurile apărute, România este pusă într-o situație delicată. Este nevoie ca autoritățile de la București să gestioneze cu maximă precauție relația cu kazahii, astfel încât să fie respectate sancțiunile UE împotriva Rusiei, după cum relatează Gândul.ro.