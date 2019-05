Manevre ascunse la ÎCCJ. Cum au scăpat doi procurori de acuzații grave!

ICCJ. Fostul șef al Secției I din DNA, Gheorghe Popovici și șeful DNA Brașov, Cornel David Deca, au fost salvați de la dezastru de instanța supremă, care a avut grija ca cei doi procurori să rămână în magistratură.





ICCJ a respins recursul Inspecției Judiciare împotriva hotărîrilor prin care Secția pentru procurori i-a scăpat pe Deca și Popovici de dosarele disciplinare făcute pentru exercitarea funcției cu rea-credință și gravă neglijență.

„ ICCJs-a executat corespunzator si de data asta! Abateri disciplinare care candva erau considerate ca fiind cele mai grave derapaje ale unui magistrat – execitarea functiei cu rea-credinta si grava neglijenta – au ajuns sa fie iertate prea usor, sau trecute cu vederea, desi vorbim despre vatamarea in final a drepturilor justitiabililor.

S-a intamplat si marti, 14 mai 2019, in cazul fostului sef al Sectiei I din DNA, Gheorghe Popovici, si sefului DNA Brasov Cornel David-Deca, ajunsi de manuta la judecata Inaltei Curti in dosarele in care Inspectia Judiciara (IJ) a contestat Hotararile pronuntate de Sectia pentru procurori in materie disciplinara de albire a celor doi procurori.

Pentru cine isi facea insa emotii ca Inalta Curte va admite apelul Inspectiei Judiciare s-a inselat, caci dupa o judecata la foc automat instanta suprema a decis definitiv sa respinga ca nefondate recursurile IJ impotriva hotararilor care ii vizau pe Deca si Popovici”, scrie Luju.

La fel ca la CSM, unde Secția pentru procurori în materie disciplinară s-a pronunțat în 21 noiembrie 2018 în cazul ambilor procurori, și la ICCJ, dosarele celor doi au avut aceeași soartă. Concret, dosarele lui Deca și Popovici au fost repartizate aleatoriu aceluiași complet de 5 judecatori civil care, într-un singur termen, a soluționat cauzele scoțându-i basma curată pe anchetatorii anticorupție.

Publicăm minuta ÎCCJ in dosarul 250/1/2019 prin care a fost respins recursul IJ în privința lui Gheorghe Popovici:

„Respinge ca nefondat recursul declarat de Inspectia Judiciara impotriva Hotararii nr. 13P din 21 noiembrie 2018 pronuntata de Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii in dosarul nr. 15/P/2018. Definitiva”.

Publicăm minuta ÎCCJ În dosarul 226/1/2019 prin care a fost respins recursul IJ în privința lui David-Deca:

„Respinge ca nefondat recursul declarat de Inspectia Judiciara impotriva Hotararii nr. 14P din 21 noiembrie 2018 pronuntata de Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii in dosarul nr. 19/P/2018. Definitiva”.

Solutia ICCJ a fost luata desi, astfel cum ne amintim, procurorul Gheorghe Popovici a fost acuzat de comiterea abaterii disciplinare prevazute la articolul 99, litera t), teza a II-a, raportat la art. 99/1, alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, prin aceea ca a mintit un justitiabil, printr-o adresa pe care a semnat-o, ca nu a fost supravegheat tehnic, desi realitatea era cu totul alta.

La randul sau, procurorul David-Deca a fost trimis in judecata disciplinara pentru savarsirea comiterea abaterii disciplinare prevazute la art. 99, lit. m) teza a II-a si t) teza I, rap. la art. 99/1 alin. 1 din Legea nr. 303/2004.

