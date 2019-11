„Trăim mulți cu iluzia că dacă nu ai cadavru, nu te poate inculpa pentru omor. Păi te inculpă pentru omor, Pentru că în Codul Penal nu spune nimic de cadavru, în Codul Penal spune să se demonstreze uciderea unei persoane. Păi nu s-au găsit pe pereții acestui Dincă, într-una din camere, stropi, pete de sânge, care fusesera tencuite proaspăt?

Deocamdată, tot ceea ce Dincă a mărturisit vizavi de mecanismul morții se confirmă. Vrea să plece din omor către LCM, lovitură cauzatoare de moarte și să scape cu câțiva ani. Nu merge”, a punctat Tudorel Butoi la Antena 3.

Tudorel Butoi, ferm convins că Alexandra și Luiza au fost ucise

Tudorel Butoi crede cu tărie că Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu au fost ucise, iar teoria butoiului este cât se poate de plauzibilă.

„Acela nu e un simplu butoi. Este un dispozitiv de ardere. Are grătar, are spațiu de aerisire, de circulație a aerului, are burlan de evacuare. (…) Problema arderii nu mai intră în discuție. Se poate. Este demonstrat (…) Tot ce a spus Dincă se confirmă cu probe”, a declarat Tudorel Butoi.

În opinia lui Butoi, Gheorghe Dincă a spus adevărul și ar trebui să fie inculpat pentru uciderea celor două tinere. În schimb, monstrul de la Caracal a făcut o uriașă greșeală. Și-a ales greșit victimele, două fete care nu au acceptat să fie trimise la prostituție și care s-au bătut cu infractorul – ceea ce a condus la crimă.

