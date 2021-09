Manechinul care se ocupă de acreditarea școlilor în România. Detalii din trecutul noului președinte al ARACIP. VIDEO

Cătălin Botezatu și-a amintit, că actualul președinte al ARACIP, Silviu Iordache, a făcut parte din garda veche de manechine, de pe vremea când se făcea un altfel de modeling. Noul președinte interimar al ARACIP a prezentat în mai multe colecții Botezatu. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a justificat numirea lui Silviu Iordache, deși CV-ul nu-l recomanda pentru o astfel de funcție, că „cineva trebuia să fie” numit.

Silviu Iordache are 42 de ani și a ocupat, în ultimii ani, poziția de director al Casei Corpului Didactic din Iași. El este un profesor de geografie și religie, fost manechin pentru Cătălin Botezatu.

„A prezentat în mai multe colecţii, dar cea mai reprezentativă colecţie pentru el a fost cea «Aviator» unde a prezentat de la costume de baie, până la outfit-urile normale, adică îmbrăcat, ca să spun așa. Silviu face parte din garda veche de manechini, o gardă adevărată, pentru că pe vremea aceea se făcea un alt fel de modeling cu băieţi care arătau într-un fel…”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Pro TV.

Noul oficial se plânge că este agresat

Noul președinte al ARACIP, numit de Ministerul Educației, se consideră o victimă a atacurilor „de tip bullying” și spune că „dacă ai şi o imagine cât de cât mai aspectuoasă, ca să nu folosesc alte expresii, nu trebuie să deţii o funcţie, sau eşti nepărat prost. În legătură cu partea asta cu modelingul, e ceva de acum 20 de ani.”

„Am preluat această funcţie şi sunt onorat pentru că mi s-a oferit această oportunitate într-o perioadă în care lucrurile nu stau foarte bine la ARACIP, unde au fost câteva probleme de management constatate chiar de corpul de control al Ministerului Educaţiei în aceasta vară. Îmi voi da tot interesul în a corecta aceste deficienţe. Este nevoie urgentă de o reformare drastică a tuturor instituţiilor neperformante precum şi de o schimbare de paradigmă în întreg sistemul de învăţământ românesc”, a declarat noul președinte al ARACIP pentru presa din Iași.

Un CV destul de subțire pentru președintele ARACIP

Silviu Iordache este un profesor de religie și geografie, menbru fondator al Pro România Iași și director al Casei Corpului Didactic.

El și-a trecut în CV-ul postat pe site-ul liceului la care a predat, atestatul de salvamar, faptul că a organizat timp de mai mulți ani „Balul Bobocilor” sau că a fost ghid turistic pentru profesorii participanți la diverse consfăturiri din Iași. De asemenea, Silviu Iordache se consideră și un specialist în sisteme de sonorizare și înregistrare video.

CV-ul noului președinte ARACIP poate fi vizionat aici.

De ce a fost numit Silviu Iordache la coducerea ARACIP

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a declarat despre Silviu Iordache că a fost numit președinte interimar al ARACIP. Aceasta după ce conducerea Ministerului ar fi discutat cu alte 40 de persoane care au respins oferta.

„N-am găsit, deși am căutat în legislație, un impediment pentru a fi manechin să-ți… Bun, a fost manechin, a prezentat uniformele pentru TAROM, compania națională, din câte cunosc eu. Dar mai bine vă uitați că a condus peste 6 ani jumătate Casa Corpului Didactic din Iași, a obținut cinci proiecte majore în interesul educației, la nivel național, are o experiență de învățător, dublată de profesor, profesor de geografie și de religie. Are experiență managerială și cineva trebuia să fie, atât timp cât fostul președinte și-a dat demisia”, a spus Sorin Cîmpeanu la postul de televiziune B1 TV.

Ministrul a mai spus că era nevoie ca ieșeanul să fie numit în funcție deoarece trebuia cineva să semneze niște acte.

„Trebuia să fie cineva să semneze niște acreditări și autorizații pentru școli și grădinițe, care altfel n-ar fi putut să se deschidă azi. Cred că e un motiv suficient de important. Și să plătească și salariile celor de la ARACIP. Două motive”, a spus Sorin Cîmpeanu.